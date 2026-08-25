Los océanos alcanzan una temperatura récord y El Niño amenaza con intensificar el calentamiento global

Los océanos del planeta alcanzaron la temperatura media más alta desde que existen registros, según nuevos datos del servicio europeo de cambio climático Copernicus. La marca se produjo mientras El Niño continúa intensificándose y se suma a décadas de calentamiento global causado principalmente por la quema de combustibles fósiles.

La temperatura promedio de la superficie de los mares, sin incluir las regiones polares, llegó el sábado 22 de agosto a 21,1 °C. El valor superó ligeramente los 21,09 °C registrados durante tres jornadas de marzo de 2024 y se ubicó muy por encima del promedio correspondiente a esta época del año.

Por qué el récord de temperatura de los océanos preocupa a los científicos

Aunque la diferencia respecto del máximo anterior es pequeña y las estimaciones globales presentan cierto margen de incertidumbre, los especialistas consideran especialmente preocupante el momento del año en que se produjo. Las temperaturas oceánicas mundiales suelen alcanzar su pico entre marzo y abril, al finalizar el verano en el hemisferio sur, y no durante agosto.

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El hemisferio sur concentra una superficie oceánica mayor que el hemisferio norte, por lo que ejerce una influencia más significativa sobre la temperatura media global del mar. Que el récord se haya registrado varios meses antes del máximo habitual genera inquietud ante la posibilidad de que las aguas continúen calentándose durante los próximos meses.

“Este récord es otra señal clara de que el océano está sometido a un estrés cada vez más grande”, afirmó Samantha Burgess, subdirectora de Copernicus. La especialista explicó que El Niño está incorporando calor adicional al sistema climático, pero advirtió que el fenómeno natural actúa sobre una tendencia de calentamiento acumulada durante décadas por la actividad humana.

Cómo se mide la temperatura media de los océanos

Los datos utilizados para establecer la nueva marca corresponden a temperaturas registradas aproximadamente a 10 metros por debajo de la superficie marina. Para elaborar la estimación global, Copernicus combina observaciones procedentes de boyas, embarcaciones y satélites distribuidos en diferentes regiones del planeta.

La utilización conjunta de estas fuentes permite construir una representación amplia de las condiciones oceánicas, aunque cualquier cálculo global contiene incertidumbres. Pese a ello, la continuidad de los registros elevados confirma una tendencia ascendente y refuerza las advertencias sobre el creciente almacenamiento de calor en los mares.

El Niño podría elevar todavía más la temperatura del mar

El Niño es un fenómeno natural caracterizado por el calentamiento anormal de las aguas superficiales del océano Pacífico tropical central y oriental. Debido a la extensión del área afectada, este aumento suele impulsar las temperaturas medias globales y modificar los patrones de lluvias, sequías y tormentas en distintas partes del mundo.

La preocupación central es que el nuevo récord se produjo cuando El Niño todavía se encuentra lejos de alcanzar su máximo esperado. Las proyecciones indican que continuará fortaleciéndose hasta finales de 2026 y los científicos advierten que podría convertirse en uno de los episodios más intensos de los últimos siglos.

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“El hecho de que ya estemos rompiendo récords es un indicador temprano de cuán fuerte se está volviendo El Niño”, señaló Jeremy Grist, investigador principal del Centro Nacional de Oceanografía de Southampton, en Reino Unido. Si las actuales condiciones persisten, el especialista estimó que el récord de temperatura oceánica podría volver a superarse entre marzo y abril de 2027.

El cambio climático y el calentamiento de los océanos

Los expertos sostienen que un calentamiento tan extendido constituye una evidencia del impacto creciente del cambio climático provocado por el ser humano. Los océanos absorben más del 90 % del exceso de calor retenido por las emisiones de gases de efecto invernadero, generadas principalmente por la utilización de carbón, petróleo y gas.

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Esta capacidad de almacenar energía ha moderado parte del calentamiento de la atmósfera, pero ha provocado un aumento sostenido de la temperatura marina. El calor acumulado altera el funcionamiento de los océanos y puede permanecer en ellos durante largos períodos, incluso aunque se reduzcan las emisiones contaminantes.

Consecuencias de unos océanos cada vez más cálidos

Los mares más calientes pueden aportar mayor humedad y energía a las tormentas, favoreciendo la intensificación de determinados fenómenos meteorológicos extremos. También pueden agravar las olas de calor en algunas regiones costeras, debido a que reducen el efecto refrescante que normalmente producen las brisas marinas.

El calentamiento oceánico también contribuye a la subida del nivel del mar, ya que el agua se expande a medida que aumenta su temperatura. Este proceso incrementa el riesgo de inundaciones y erosión en las costas, especialmente cuando coincide con mareas altas, tormentas intensas o ciclones.

Los ecosistemas marinos se encuentran igualmente amenazados por la expansión de las olas de calor marinas. El calor extremo puede ocasionar el blanqueamiento y la muerte de arrecifes de coral, modificar la distribución de numerosas especies y afectar a las comunidades que dependen de la pesca y de otros recursos del océano. Para Burgess, la frecuencia creciente de estos episodios demuestra que la presión sobre la biodiversidad marina y las poblaciones costeras es cada vez mayor.