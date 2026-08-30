Alerta en el AMBA: anuncian el regreso del aire frío polar y riesgo de heladas hacia el próximo fin de semana

El Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) experimentará un abrupto cambio de tiempo durante los próximos días, producto de una irrupción de aire polar que impactará sobre la región central del país a partir del jueves. De acuerdo con las previsiones meteorológicas, tras un inicio de semana templado, el termómetro sufrirá un marcado descenso que reinstalará el frío invernal y elevará el riesgo de heladas agronómicas hacia el fin de semana.

El comienzo de la semana mantendrá condiciones de relativa estabilidad en la Capital Federal y el conurbano bonaerense. Según los datos reportados por Crónica, para el lunes 31 de agosto se aguarda una mínima de 11 grados y una máxima que alcanzará los 19 grados, con cielo mayormente nublado y vientos leves del sector este.

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Para el martes 1 de septiembre, la tendencia de tiempo seco continuará firme en la región. Las proyecciones indican un leve enfriamiento matinal con marcas mínimas que rondarán los 8 y 9 grados, mientras que por la tarde el termómetro se ubicará cerca de los 18 grados, según el relevamiento publicado por Canal 26.

Hacia el miércoles 2 de septiembre, el ambiente presentará los registros más templados del período. El termómetro tocará un techo de 21 grados con cielo parcialmente cubierto, consolidando una breve pausa antes de la llegada de las masas de aire más rigurosas.

El ingreso del frente frío polar y la caída térmica desde el jueves

A partir de la jornada del jueves 3 de septiembre, el escenario meteorológico comenzará a modificarse de manera radical. Un informe difundido por el sitio especializado Meteored anticipa el avance de un frente frío de origen polar procedente de la Patagonia, el cual generará mayor nubosidad, baja probabilidad de lluvias aisladas y el inicio de una sostenida baja en las marcas térmicas.

Meteored anticipa el avance de un frente frío de origen polar procedente de la Patagonia

La transición se sentirá con mayor nitidez durante el viernes 4 de septiembre, cuando la rotación de los vientos hacia el sector sur frene el ascenso térmico. Conforme a las estimaciones de los servicios meteorológicos, la máxima no superará los 17 grados, acompañada por una atmósfera notablemente más seca y fresca.

El verdadero impacto del aire antártico se consolidará hacia el sábado 5 de septiembre. Las previsiones sitúan la temperatura máxima en torno a los 15 grados, mientras que los valores matinales descenderán hasta los 9 grados en el radio urbano y cifras inferiores en áreas periféricas.

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El fenómeno traerá consigo un alto riesgo de heladas agronómicas en los cordones suburbanos del AMBA y las zonas rurales de la provincia. Este tipo de evento ocurre cuando la temperatura a ras del suelo desciende de los niveles críticos para la vegetación, lo que pone en alerta a los sectores productivos y de huerta.

Los especialistas destacan que la masa de aire polar persistirá durante todo el cierre de la semana, configurando jornadas plenamente invernales. El viento sostenido incrementará la sensación de frío en las primeras horas del día, obligando a retomar el uso de abrigos pesados.

El panorama extendido confirma que el mes de septiembre iniciará con una fuerte variabilidad atmosférica en el AMBA. La alternancia entre tardes templadas y el posterior aire polar marcará el pulso meteorológico antes del definitivo afianzamiento de la primavera.