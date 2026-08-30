El PJ afila el lápiz: cuatro provincias para ir unidos y aprovechar el desgaste de Milei

El peronismo empezó a hacer cuentas. Y en cuatro provincias –Chaco, San Juan, Santa Fe y Chubut– la dirigencia nacional y territorial mira 2027 con optimismo. El diagnóstico es compartido: la imagen del Gobierno nacional se erosiona y esa caída arrastra, aunque con matices, a los gobernadores que tienen atada su suerte a la Casa Rosada.

En Chaco no hay dudas sobre el desdoblamiento: la Constitución provincial lo garantiza en el inciso 7 del artículo 90, y Leandro Zdero ya confirmó que se respetará. Lo que sí genera movimiento en el peronismo es que el Senador Jorge Capitanich avisó que no buscará un cuarto mandato. Sin embargo, en Buenos Aires y con encuestas en la mano, todavía no se resignan a perderlo como candidato. Desde la derrota de 2023 el PJ chaqueño viene reconstruyéndose, y la aritmética ayuda: sumados, Chaco Merece Más y Primero Chaco sacaron en 2025 casi los mismos votos que la alianza que el gobernador Leandro Zdero armó entre radicales y libertarios.

Ese acuerdo con LLA es hoy, dicen en el PJ, el que empieza a jugarle en contra al oficialismo local y le da más chances al peronismo: “La imagen de Milei se cae a pedazos en Chaco y arrastra aunque más lento a la del gobierno provincial”. Pero advierten: en 2025 hubo dos sellos peronistas, para el próximo año deben estar unidos.

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En el caso sanjuanino, el peronismo llega con una base de sustento real: en 2025 ganó por margen ajustado en una elección de tercios, con Fabián Martín (orreguismo) segundo y LLA tercera. El senador Sergio Uñac comenzó a moverse para terminar de agrupar a la dirigencia local aunque falta para terminar de verlo en un posible acuerdo con el exgobernador José Luis Gioja. Las diferencias no están saldadas y una muestra de ello es que Gioja apoyó la candidatura presidencial de Axel Kicillof aunque Uñac también se haya lanzado. Sin embargo, ante la posibilidad de recuperar la provincia, creen que podrá haber acuerdo. El argumento que circula puertas adentro es el mismo que en Chaco: desgaste de Milei, economía estancada, y la sospecha de que si Orrego profundiza el pacto con los libertarios, puede terminar arrastrado por la misma ola. Por ahora, La Libertad Avanza, sigue construyendo estructura propia bajo el liderazgo de José Peluc.

Santa Fe es distinta. LLA mostró fortaleza en la última elección y le hizo jugar un mal papel al gobernador Maximiliano Pullaro. En el peronismo se apuró a mover el diputado Diego Giuliano que responde a Sergio Massa y viene de mostrar una foto de unidad en el territorio. Pero también pueden entrar en la carrera a la gobernación Germán Martínez y Omar Perotti. Hacen un cálculo simple: si LLA y Pullaro compiten separados, hay una ventana. Sobre todo, porque evalúa que el sello violeta que salió primero con el 40% de los votos, ya es historia. El ingreso de Diego Santilli a la Casa Rosada abrió una nueva sintonía que puede llegar a terminar en un acuerdo en el que los libertarios prometan una candidatura local que no le haga demasiado ruido al actual gobernador. Romina Diez o Juan Pedro Aleart son los nombres para los libertarios.

En Chubut el peronismo detecta en encuestas anticipadas un posible triple empate entre Ignacio Torres, César Treffinger y Juan Pablo Luque como representante de Unión por La Patria. De vuelta el antecedente que envalentona al PJ es el de 2025: el propio frente de Torres quedó tercero en la elección a diputados, detrás de LLA y del peronismo, que se ubicó a apenas un punto de los libertarios con Luque a la cabeza. En esta provincia se gana con un voto de diferencia por lo que cualquier fragmentación entre Torres y la Casa Rosada puede ser la puerta que el peronismo viene buscando hace años en la Patagonia.

Ante este escenario el gobernador no descarta un acuerdo con LLA que los lleve a un pacto de “no agresión”: los libertarios no presentarían candidato a gobernador a cambio de que Treffinger vaya al Senado. El diputado, sin embargo, ya se deja arrastrar por el “César gobernador” que le cantan en sus cumpleaños.

El denominador común es claro: el peronismo sabe que para mirar estos territorios sí o sí tiene que dar la pelea sin fragmentación interna. Pero, sobre todo, están atentos a lo que sucede en estas provincias con la figura de Milei, ya que sus gobernadores aliados pueden terminar pagando el precio de esos acuerdos.