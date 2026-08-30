¿El Chaltén está en riesgo? Especialistas del Conicet alertan sobre "deslizamiento" de una ladera del Cerro Solo

La tragedia registrada esta semana en la frontera entre Nepal y China puso el foco sobre los riesgos asociados a los ambientes de montaña y los glaciares, que al verse afectados por el cambio climático pueden provocar, como se vio en esa zona lindera con China, un desastre apocalípitico. Varios pequeños pueblos de tranquilos valles nepalíes se vieron, en instantes, sepultados por cataratas indetenibles de barro.

El desastre se adjudica a colapso de hielo de un glaciar, que liberó mucha agua a gran altura, y eso generó inundaciones y deslizamientos de un volumen de agua, troncos y piedras que cuesta abajo desataron un infierno. Ya hay 700 muertos, miles de desaparecidos e incluso hay quienes alertan que la misma zona sigue en riesgo de nuevos episodios similares.

Y con ese contexto de fondo, investigadores del Conicet volvieron a advertir sobre una situación que estudian hace muchos años en la Patagonia argentina: el movimiento de una ladera del Cerro Solo hacia el Lago Torre, en las inmediaciones de El Chaltén, Santa Cruz.

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El escenario que revelan los especialistas no implica que exista una fecha determinada para un posible colapso, eso se sabe que solo puede decirlo la naturaleza. Sin embargo, la combinación de varios factores geológicos lleva a los científicos a plantear la necesidad de contar con monitoreo permanente, un sistema de alerta temprana y un protocolo de evacuación para tenerlo listo en el caso que se produjera un eventual evento en el que esa ladera cediera hacia el vecino Lago Solo.

Qué sucede en el Cerro Solo

El área bajo estudio se encuentra en la ladera norte del Cerro Solo, dentro de la cuenca del Glaciar Torre. Los investigadores detectaron allí un deslizamiento activo desde fines de la década de 1990.

La evolución puede observarse al comparar imágenes de distintos momentos. Una fotografía de 1988 muestra una ladera que todavía presentaba condiciones de estabilidad. Décadas después, las imágenes muestran una superficie con menos cobertura y signos de movimiento. Según explicó la geóloga Daniela Schmidt, quien realiza su doctorado sobre este riesgo bajo la dirección del investigador Diego Winocur, el deslizamiento comenzó a acelerarse a partir de 2002.

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El volumen estimado de material involucrado en el deslizamiento se ubica entre 8 y 13 millones de metros cúbicos. La preocupación de los especialistas está vinculada con la posibilidad de que una parte de esa masa se desprenda de manera repentina y termine dentro del Lago Torre. La situación está relacionada, además, con la transformación que sufrió el Glaciar Torre durante las últimas décadas.

El retroceso del glaciar y la pérdida de estabilidad

El Glaciar Torre retrocedió entre aproximadamente 900 y 1.000 metros en los últimos 50 años y también perdió entre 60 y 70 metros de espesor. Ese retroceso modificó las condiciones de la montaña y dejó progresivamente expuesta la ladera del Cerro Solo.

Los glaciares pueden funcionar como un sostén para las laderas de los valles. Cuando el hielo permanece en contacto con ellas, ayuda a contener parte del material. Con su retroceso, las tensiones sobre la montaña pueden modificarse, aparecen fracturas y pueden desarrollarse movimientos progresivos del terreno.

En el Cerro Solo, los investigadores ven indicios de inestabilidad, entre ellos grietas, caída de bloques y movimientos superficiales. Un estudio realizado mediante tecnología satelital también detectó una aceleración de la deformación, que acelera el calor como el del 2021.

Esto no implica fechas, nadie sabe si un derrumbe podría predecirse. Los propios investigadores remarcan que no es posible determinar cuándo podría ocurrir ese colapso. Sí existen, en cambio, condiciones que pueden favorecer una aceleración del movimiento, con temperaturas que expongan el permafrost, el suelo que permanece congelado durante largos períodos.

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Qué podría ocurrir si el material cae al Lago Torre

El principal riesgo que estudian los especialistas es que un desprendimiento de grandes dimensiones caiga de manera súbita al lago Torre. El impacto de millones de metros cúbicos de roca, sedimentos y otros materiales sobre el agua podría generar una ola de gran tamaño. Si esa ola supera la barrera natural que contiene al Lago Torre —formada principalmente por sedimentos y rocas conocidos como morena— podría producirse un fenómeno denominado GLOF, sigla en inglés de Glacial Lake Outburst Flood, que puede traducirse como inundación por desbordamiento de un lago glacial.

El agua que salga del Lago Torre iría por el río Fitz Roy, y en un escenario extremo podrían llegar barro, sedimentos, bloques de roca y troncos a sectores aguas abajo, como El Chaltén.

Los estudios realizados por Schmidt y Winocur incluyen modelos de inundación que identificaron al sector sur de la localidad como una de las áreas que podrían recibir impactos, además de infraestructura como la Ruta Provincial 41 y el puente sobre el río Fitz Roy.

Sistema de alerta temprana

Uno de los principales reclamos de los investigadores está relacionado con la forma en que actualmente se observa la evolución de la montaña. Parte del seguimiento se realiza mediante imágenes satelitales, pero ese mecanismo no permite conocer en tiempo real qué está ocurriendo con la ladera, el lago y el río. Por eso, los especialistas plantean instalar instrumentos que permitan detectar cambios rápidamente y activar una respuesta antes de que una eventual inundación alcance las zonas pobladas.

La propuesta contempla un Sistema de Alerta Temprana (SAT) con sensores para medir el nivel del Lago Torre y del río Fitz Roy, cámaras con transmisión de imágenes y estaciones meteorológicas.

El cambio climático como factor de riesgo

Los científicos también vinculan estos procesos con las transformaciones que atraviesan los ambientes de alta montaña.

Argentina cuenta con alrededor de 16.000 glaciares distribuidos a lo largo de la Cordillera de los Andes y los registros muestran un retroceso sostenido de numerosos cuerpos de hielo desde la década de 1990. El aumento de las temperaturas puede favorecer el derretimiento y modificar las condiciones de estabilidad de los terrenos congelados. También puede alterar las precipitaciones, por ejemplo, haciendo que en determinados sectores llueva donde anteriormente nevaba.

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El caso de El Chaltén no significa que todos los glaciares argentinos representen un peligro directo para las poblaciones cercanas. La preocupación particular sobre el Lago Torre surge de la combinación de elementos: el retroceso del Glaciar Torre, el crecimiento del lago y el movimiento registrado en la ladera del Cerro Solo.

CS/HB