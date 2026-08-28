Faltan horas para que un poderoso cohete Falcon Heavy despegue desde el Centro Espacial Kennedy, llevando en su seno una de las apuestas científicas más ambiciosas de la NASA para la próxima década. Si todo está OK, este sábado partirá el “Nancy Grace Roman Space Telescope”. Viajará 1,6 millones de kilómetros de nuestro planeta y se establecerá en una órbita estable para, desde allí, escudriñar en detalle la galaxia e intentar dar elementos para responder preguntas enormes.

¿De qué está hecho el Universo? ¿Por qué su expansión se acelera? ¿Qué tan comunes son los planetas parecidos a los de nuestro Sistema Solar?

Entre los máximos responsables de llevar adelante esta compleja misión hay un argentino: Lucas Paganini, un ingeniero mendocino que lidera el programa ejecutivo de la puesta en funcionamiento de este observatorio insignia.

Esto no les gusta a los autoritarios El ejercicio del periodismo profesional y crítico es un pilar fundamental de la democracia. Por eso molesta a quienes creen ser los dueños de la verdad. Hoy más que nunca Suscribite

El nuevo telescopio de la NASA viajará 1,6 millones de kilómetros.

Su trabajo implica llevar adelante la coordinación entre el proyecto y el directorio de la NASA y es el responsable de seguir los aspectos técnicos, cronogramas, costos y de informar los riesgos y avances a las autoridades de la agencia.

Lucas estudió Ingeniería Electrónica en la Universidad de Mendoza y luego hizo un doctorado en Ciencias Naturales en Freiburg, Alemania. Su carrera se centró en la ciencia planetaria, la astrobiología y la instrumentación y, al día de hoy, publicó más de 30 papers científicos originales. Y hasta un asteroide -el (33323) Lucaspaganini- fue bautizado con su nombre. PERFIL lo entrevistó a horas del lanzamiento.

-Después del telescopio Hubble y del James Webb, ahora llega Roman. ¿Qué podrá ver o descubrir?

-El Nancy Grace Roman va a permitirnos mirar el Universo de una manera que nunca hicimos: no solamente muy lejos, sino también abarcando enormes regiones del cielo de una sola vez. Mientras Hubble nos dio imágenes extraordinariamente detalladas de pequeñas regiones, Roman podrá estudiar millones de objetos y entender cómo encajan en el gran mapa del Universo. Y cuando uno observa tanto cielo con ese nivel de detalle, también aumenta enormemente la posibilidad de descubrir cosas que hoy ni siquiera sabemos que existen. El salto de escala será considerable. Roman posee un espejo primario de 2,4 metros, similar en tamaño al del Hubble, pero su instrumento de campo amplio podrá abarcar en cada observación una porción del cielo al menos 100 veces mayor. La NASA estima que durante su misión podrá medir la luz procedente de alrededor de mil millones de galaxias.

-Uno de sus objetivos es estudiar la materia y la energía oscuras. ¿Qué podríamos llegar a desentrañar?

-Hay algo sorprendente: todo lo que conocemos -estrellas, planetas, nosotros mismos- representa apenas una pequeña fracción del Universo. La mayor parte parece estar compuesta por materia oscura y energía oscura, dos cosas que no podemos ver directamente y cuya naturaleza todavía desconocemos. Roman nos ayudará a entender qué mantiene estructurado al Universo y por qué su expansión se está acelerando. En el fondo, estamos tratando de responder una pregunta muy simple y enorme: ¿de qué está hecho realmente nuestro universo y cómo funciona?

-Roman también buscará exoplanetas. ¿Puede acercarnos a una respuesta sobre la existencia de vida fuera de la Tierra?

-Hoy sabemos que hay planetas por todas partes, pero todavía no sabemos si nuestro Sistema Solar es algo común o excepcional. Roman podrá descubrir miles de nuevos mundos, incluso planetas que son muy difíciles de encontrar con las técnicas actuales. No va a buscar vida directamente, pero nos ayudará a completar el “censo” de planetas de nuestra galaxia y a entender cuáles son los sistemas planetarios más comunes. Es un paso fundamental hacia una pregunta que todos podemos entender: ¿qué tan especial es la Tierra? y ¿estamos solos?





-Fuiste de la Ingeniería Electrónica a investigar cometas y lunas y ahora a la gestión. ¿Qué fue determinante para llegaras a ese lugar?

-No hubo un camino perfectamente planificado. Estudié ingeniería en Mendoza, luego hice un doctorado en Alemania y la ciencia me fue llevando por distintos lugares y disciplinas hasta llegar a la NASA. Hubo mucho trabajo y perseverancia, pero también personas que confiaron en mí y oportunidades que aparecieron en momentos clave. Aprendí que una carrera científica no siempre es una línea recta y que estar dispuesto a salir de la zona de confort puede abrir caminos inesperados.

-Desde EE.UU., ¿cómo ves hoy a la ciencia espacial argentina?

-Argentina tiene una tradición científica y tecnológica muy valiosa y capacidades reconocidas internacionalmente. Creo que existen oportunidades particularmente interesantes en pequeños satélites, instrumentación, observación de la Tierra, astronomía, software, procesamiento de grandes volúmenes de datos y modelado científico. No necesariamente hay que competir haciendo todo: una estrategia inteligente es identificar áreas específicas donde existe talento y experiencia, sostenerlas en el tiempo y convertirse en un socio internacional difícil de reemplazar.

-Con Artemisa hoy la NASA está nuevamente enfocada en la Luna ¿Por qué volver allá?

-Apolo demostró que podíamos llegar a la Luna; el desafío ahora es aprender a permanecer y operar allí de manera más sostenible. La Luna también es un excelente laboratorio para desarrollar tecnologías que necesitaremos para Marte. Para una misión humana marciana, todavía debemos avanzar en sistemas de soporte de vida de larga duración, protección frente a la radiación, utilización de recursos y sistemas extremadamente confiables. Marte no permite simplemente pedir ayuda y volver rápidamente a casa.

-Si pudieras hablar hoy con un joven argentino que sueña con trabajar algún día en exploración espacial...

-...Le diría que es absolutamente posible, pero que no existe un solo camino. Yo empecé con ingeniería en Mendoza y jamás hubiera podido predecir dónde terminaría. Sí le recomendaría construir una base sólida en ciencia, ingeniería, matemática y/o programación, aprender inglés, buscar experiencias internacionales cuando sea posible y, sobre todo, mantener la curiosidad. Estudiar afuera puede abrir puertas, pero hoy también se puede comenzar una carrera espacial desde Argentina y colaborar con el mundo.

-Después de tantos años, ¿qué pregunta sobre el espacio te gustaría poder responder?

-Hay muchas, pero una sigue siendo especialmente poderosa: ¿estamos solos? Saber si la vida surgió también en otros lugares cambiaría profundamente nuestra perspectiva sobre el universo y sobre nosotros mismos. Y aun si no encontramos vida, entender por qué nuestro planeta parece ser tan especial sería un descubrimiento igualmente impactante.

Para mirar el universo “en gran angular”

El Nancy Grace Roman será una suerte de complemento de Hubble y James Webb. Su espejo principal mide 2,4 metros, pero su gran ventaja estará en el campo visual: podrá observar una superficie del cielo al menos 100 veces mayor en cada toma, manteniendo una sensibilidad y resolución infrarroja comparables. Eso nos permitirá realizar grandes censos cósmicos y estudiar miles de millones de objetos.

Otro de sus objetivos será investigar la energía oscura, el nombre que los científicos dan al fenómeno que podría explicar por qué la expansión del Universo se acelera, y estudiar cómo la materia oscura influyó en la formación y distribución de galaxias. También observará supernovas y utilizará el efecto de lente gravitacional para reconstruir cómo se distribuye la materia a enormes escalas cósmicas.

Finalmente, otro gran capítulo serán los exoplanetas. Mediante la técnica de microlente gravitacional, Roman vigilará alrededor de 100 millones de estrellas durante cientos de días y NASA calcula que podría detectar unos miles de nuevos cuerpos celestes de este tipo, incluidos mundos rocosos y objetos difíciles de encontrar con otros métodos. Además, llevará un coronógrafo experimental capaz de bloquear la luz de una estrella para observar directamente planetas mucho más tenues a su alrededor.