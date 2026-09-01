La Calera ya ejecutó 40 obras en siete meses y proyecta superar las 100 intervenciones: "Cuando no se roba la plata alcanza"

La Municipalidad de La Calera informó que, a siete meses del lanzamiento del Megaplan de Obras, ya concretaron 40 intervenciones distribuidas en distintos barrios de la ciudad.

Según precisó la gestión local, el programa contempla más de 100 obras en un plazo de 20 meses e incluye trabajos de pavimentación, recuperación de espacios públicos, mejoras en escuelas y centros de salud, obras hídricas, alumbrado e infraestructura de servicios.

En ese marco, el intendente Fernando Rambaldi sostuvo que el ritmo de ejecución responde a la administración de los recursos municipales y dejó una de las frases más resonantes del anuncio: "Son los mismos recursos de siempre, la diferencia es qué se hace con ellos. Cuando no se roba la plata, alcanza: alcanza para las plazas, para las escuelas, para el agua, para los dispensarios y para las calles", afirmó.

Entre las intervenciones, el municipio destacó un plan de recuperación de plazas y playones, que incluyó tareas de parquización, instalación de mobiliario urbano, renovación de juegos infantiles, pintura, colocación de luminarias LED y adecuación de la red eléctrica. Las obras alcanzaron la Plaza Héroes de Malvinas, la plaza de barrio La Isla, el playón de El Chorrito, el parque municipal y espacios recreativos de La Campana, mientras continúan los trabajos en Los Filtros y Dumesnil.

En materia deportiva, la gestión informó la puesta en valor de canchas de fútbol barriales en El Cenizal, La Canterita, Dr. Cocca, Mataderos y Kapiván, con el objetivo de recuperar espacios para la práctica deportiva y las actividades comunitarias.

Respecto de la infraestructura vial, el municipio indicó que la avenida Simón Bolívar ya supera el 70% de avance, tras completar sus dos primeras etapas, y que además se ejecutaron obras de hormigonado en 300 metros de calle Rivadavia y en distintos sectores de General Cabrera, Azopardo, Brown y Eva Perón, en barrio Industrial.

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Las obras también incluyeron la remodelación integral de los dispensarios de Dr. Cocca y La Campana, con mejoras edilicias para optimizar la atención sanitaria, y un conjunto de trabajos del Plan Hídrico Integral, entre ellos el reemplazo de antiguas cañerías de asbesto-cemento, la renovación de la red de agua en barrio Lo Tengo, la instalación de 4.000 medidores, nuevos sistemas de drenaje y desagües, además de la reparación de cinco estaciones de bombeo.

En el área ambiental, la Municipalidad destacó el avance del Centro de Transferencia de Residuos, una obra ejecutada junto al Ente Metropolitano con una inversión superior a 3.500 millones de pesos, que busca reemplazar el histórico basural de barrio La Campana por un centro de tratamiento de residuos.

En educación, la gestión aseguró haber realizado obras de pintura, construcción de aulas, impermeabilización de techos, mejoras eléctricas y construcción de un SUM en ocho establecimientos educativos, entre ellos la Escuela Dardo Rocha, el IPETyM N° 73, la ProA y el IPEM 302.

Además, el municipio informó la incorporación de iluminación LED en el Dique Mal Paso, La Otra Banda y los Jardines de La Estanzuela; la recuperación del Centro Vecinal de Calera Central, la creación del Centro Operativo de Prevención de barrio Industrial, el inicio de la restauración del histórico Molino Viejo y las gestiones para extender la red de gas natural hacia barrio Los Prados.