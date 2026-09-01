Sebastián Parra: “Si se muere una empresa en Córdoba, se muere una fuente de trabajo”

El comercio cordobés atraviesa un cambio de escenario, marcado por una baja en las ventas, un aumento de los costos y una caída de la rentabilidad. En ese contexto, el Gobierno provincial, Bancor y las entidades comerciales presentaron el programa Córdoba Impulsa, que incluye herramientas de financiamiento para sostener el consumo y acompañar a los negocios.

En diálogo con Punto a Punto Radio, Sebastián Parra, presidente de la Cámara de Comercio de Córdoba, explicó los alcances del programa y planteó cuáles son los principales desafíos que enfrenta actualmente el sector.

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Una de las principales herramientas es una línea de $20.000 millones para capital de trabajo, que se traduce en créditos de hasta $10 millones por empresa, a 36 meses y con una tasa del 33% anual. “Hay una línea de capital de trabajo que apunta a ayudar a los comerciantes en su giro comercial, en el pago de sueldos, en el pago de compra de mercadería”, explicó Parra.

A esto se suma una promoción de seis cuotas sin interés con tarjeta Cordobesa, inicialmente disponible para supermercados y farmacias. “Es una muy buena noticia para los supermercados y para las farmacias, para los clientes que van al súper y compran sus compras del mes y los medicamentos”, señaló.

Un sector bajo presión

Parra explicó que las nuevas herramientas buscan responder a una situación que los propios comerciantes vienen planteando. “Estamos apuntalando la situación de baja de ventas, que es lo que nos dicen los comerciantes: nos dicen hoy tenemos baja de ventas pero aumento de costos, entonces la rentabilidad está a la baja”, sostuvo. A ese escenario se suma otro problema, la competencia desleal. Según Parra, se trata de uno de los factores que actualmente afectan al comercio cordobés.

Frente a este escenario, el presidente de la Cámara de Comercio sostuvo que los empresarios deben adaptarse al nuevo contexto. “El desafío que tenemos los comerciantes hoy es adaptarnos al contexto, salir a buscar el mercado. Los incentivos para comprar que teníamos antes con el modelo de inflación ya no están más, pero en ese mismo momento ser más eficientes y prepararnos para crecer”, afirmó.

Los reclamos del sector

Parra enumeró los principales problemas que surgen de una encuesta realizada por la Cámara de Comercio. “El alivio fiscal, la baja de ventas, la competencia desleal, la rentabilidad y la burocracia. Nosotros necesitamos trabajar en todo eso”, indicó.

En materia impositiva, destacó que la Provincia ya implementó una reducción para comercios pequeños, aunque planteó que todavía queda camino por recorrer. “La baja impositiva es un tema, las herramientas crediticias financieras, también la agilización de los trámites para habilitar un negocio”, sostuvo.

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En ese sentido, explicó que la Cámara trabaja con la Municipalidad de Córdoba en una nueva ordenanza para facilitar las habilitaciones comerciales. También señaló que buscan generar herramientas que incentiven nuevas inversiones en el sector.

El dirigente planteó que uno de los desafíos es ampliar las herramientas destinadas a inversiones de mayor escala. Entre los ejemplos mencionó reformas de locales, nuevas sucursales, tecnología y comercio digital. “Mejorar una vidriera, reformar un local, poner una nueva sucursal, tener un nuevo sistema para el comercio digital, tener más fuerza de venta, tener vehículos para poder ir a buscar más mercados”, enumeró.

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Sobre el programa Córdoba Impulsa, consideró que los $10 millones por comercio son un punto de partida, aunque sostuvo que sería necesario ampliar el alcance. “Todas esas inversiones que necesitamos, sería muy bueno hacer herramientas, que hoy la tenemos, pero con inversión chica, 10 millones de pesos para cada comercio, está bueno, pero necesitamos masificar”, afirmó.

Para Parra, el desafío será continuar articulando entre el sector privado y el Estado. “Es un proceso que vamos a ir trabajando en esta mesa de articulación que tenemos en la Cámara de Comercio”, concluyó.

Entrevista realizada en el programa "Es por acá" con Juan Bernaus y Julieta Fantini.