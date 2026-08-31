El patrimonio declarado de Luis Caputo: el 97% de los depósitos en el exterior

La nueva declaración jurada patrimonial de Luis Caputo muestra un patrimonio total de $19.209 millones al cierre de 2025. Del total de los depósitos que declara, $12.730 millones, el 97% —$12.422 millones— está radicado en el exterior. De ese monto, $11.739 millones corresponden a una cuenta en Estados Unidos.

La composición de los activos líquidos contrasta con los fondos que el ministro mantiene en Argentina. En el país, según declara una caja de ahorro con $581.680, otra con $742 y una tercera con $44. También informa una caja de ahorro en dólares valuada en $23 millones, equivalentes a unos US$15.600, y un plazo fijo por $248 millones. En efectivo declara apenas $122.071 y US$0,01.

Si se considera el patrimonio total, aproximadamente el 64% está radicado fuera de la Argentina. La proporción aumenta al 97% cuando se observan únicamente los depósitos bancarios.

Luis Caputo: el crecimiento del patrimonio

Según la declaración jurada, Caputo comenzó 2025 con un patrimonio de $11.851 millones y lo terminó con $19.209 millones. El incremento fue de $7.358 millones, equivalente al 62% en pesos.

Medido en dólares, el patrimonio pasó de aproximadamente US$11,2 millones a casi US$13 millones, un aumento cercano al 15% durante el año.

La declaración incluye propiedades, depósitos bancarios, acciones e inversiones financieras.

La propiedades del ministro

Entre los bienes inmuebles declarados figuran:

Una casa de 365 m². Un departamento de 200 m² en Recoleta, recibido por herencia. Un terreno rural de más de 8 millones de m² en Alberti. Una casa en Villa La Angostura. Un terreno de 3.765 m² en Benavídez. Un terreno de 100 m² en Pilar. Tres cocheras.

Según la declaración, todos estos bienes fueron adquiridos antes de que Caputo fuera funcionario del gobierno de Mauricio Macri, con excepción de dos cocheras incorporadas en noviembre de 2016.

Acciones e inversiones financieras

Entre sus inversiones figura una participación en Anker Latinoamericana, la consultora que Caputo compartía con Santiago Bausili, actual presidente del Banco Central. Caputo declara acciones de esa sociedad por $61 millones, pese a que afirmó que la empresa dejó de operar como consultora en noviembre de 2023, antes de su llegada al Ministerio de Economía.

También declara una participación en Ancora Investments LP, sociedad registrada en Canadá. Allí tenía al comienzo de 2025 una inversión valuada en $1.870 millones, que al cierre del año pasó a $888 millones. La caída declarada es de $982 millones, equivalente a aproximadamente 53%.

Además, informa:

Más de $1.500 millones en acciones de Palmeral Chico. $348 millones en acciones de Sacha Rupaska.

En el caso de Sacha Rupaska, el ministro comparte la sociedad con Luis María Méndez Ezcurra, esposo de su hermana Rossana Pía Caputo.

En desarrollo...

LT