El Poder Ejecutivo Nacional fijó las escalas salariales para el Personal Civil de las Fuerzas Armadas y de Seguridad bajo las disposiciones del Decreto Nº 2539/15, estableciendo la tabla de haberes en pesos correspondiente al período de septiembre. La normativa determina el valor de la Unidad Retributiva (U.R.) en $389,37 para el noveno mes del año.
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Asignaciones básicas por nivel y grado para el Personal Civil de las Fuerzas Armadas en septiembre
La estructura de liquidación combina el nivel escalafonario y el grado asignado al trabajador. El desglose de la asignación básica para cada una de las posiciones se conforma de la siguiente manera:
- NIVEL I: básico de $1.226.904,87 en Grado 1; $1.349.945,79 en Grado 2; $1.442.226,48 en Grado 3; $1.559.816,22 en Grado 4; $1.686.361,47 en Grado 5; $1.824.198,45 en Grado 6; $1.884.161,43 en Grado 7; $1.930.107,09 en Grado 8; $1.979.167,71 en Grado 9; $2.031.732,66 en Grado 10; $2.088.191,31 en Grado 11; $2.144.649,96 en Grado 12; $2.201.108,61 en Grado 13; $2.257.567,26 en Grado 14; y $2.314.025,91 en Grado 15.
- NIVEL II: básico de $1.031.441,13 en Grado 1; $1.134.624,18 en Grado 2; $1.212.108,81 en Grado 3; $1.311.398,16 en Grado 4; $1.417.306,80 en Grado 5; $1.533.339,06 en Grado 6; $1.583.567,79 en Grado 7; $1.622.115,42 en Grado 8; $1.663.388,64 en Grado 9; $1.708.166,19 en Grado 10; $1.755.279,96 en Grado 11; $1.802.393,73 en Grado 12; $1.849.507,50 en Grado 13; $1.896.621,27 en Grado 14; y $1.943.735,04 en Grado 15.
- NIVEL III: básico de $866.348,25 en Grado 1; $953.177,76 en Grado 2; $1.018.202,55 en Grado 3; $1.101.917,10 en Grado 4; $1.190.693,46 en Grado 5; $1.288.425,33 en Grado 6; $1.330.087,92 en Grado 7; $1.363.184,37 en Grado 8; $1.397.838,30 en Grado 9; $1.434.828,45 en Grado 10; $1.474.544,19 en Grado 11; $1.514.259,93 en Grado 12; $1.553.975,67 en Grado 13; $1.593.691,41 en Grado 14; y $1.633.407,15 en Grado 15.
- NIVEL IV: básico de $728.511,27 en Grado 1; $801.712,83 en Grado 2; $855.835,26 en Grado 3; $926.311,23 en Grado 4; $1.001.070,27 en Grado 5; $1.083.227,34 en Grado 6; $1.118.660,01 en Grado 7; $1.145.526,54 en Grado 8; $1.174.729,29 en Grado 9; $1.206.268,26 en Grado 10; $1.239.754,08 en Grado 11; $1.273.239,90 en Grado 12; $1.306.725,72 en Grado 13; $1.340.211,54 en Grado 14; y $1.373.697,36 en Grado 15.
- NIVEL V: básico de $633.115,62 en Grado 1; $696.582,93 en Grado 2; $744.086,07 en Grado 3; $805.217,16 en Grado 4; $870.241,95 en Grado 5; $941.496,66 en Grado 6; $972.256,89 en Grado 7; $995.619,09 en Grado 8; $1.021.317,51 en Grado 9; $1.048.573,41 en Grado 10; $1.077.776,16 en Grado 11; $1.106.978,91 en Grado 12; $1.136.181,66 en Grado 13; $1.165.384,41 en Grado 14; y $1.194.587,16 en Grado 15.
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- NIVEL VI: básico de $540.834,93 en Grado 1; $594.957,36 en Grado 2; $635.841,21 en Grado 3; $687.627,42 en Grado 4; $743.307,33 en Grado 5; $804.438,42 en Grado 6; $830.526,21 en Grado 7; $850.773,45 en Grado 8; $872.967,54 en Grado 9; $895.940,37 en Grado 10; $920.470,68 en Grado 11; $945.000,99 en Grado 12; $969.531,30 en Grado 13; $994.061,61 en Grado 14; y $1.018.591,92 en Grado 15.
- NIVEL VII: básico de $469.580,22 en Grado 1; $517.083,36 en Grado 2; $552.126,66 en Grado 3; $597.682,95 en Grado 4; $645.964,83 en Grado 5; $698.529,78 en Grado 6; $721.502,61 en Grado 7; $739.024,26 en Grado 8; $758.103,39 en Grado 9; $778.350,63 en Grado 10; $799.765,98 en Grado 11; $821.181,33 en Grado 12; $842.596,68 en Grado 13; $864.012,03 en Grado 14; y $885.427,38 en Grado 15.
- NIVEL VIII: básico de $409.227,87 en Grado 1; $450.501,09 en Grado 2; $480.871,95 en Grado 3; $520.587,69 en Grado 4; $562.639,65 en Grado 5; $608.585,31 en Grado 6; $628.443,18 en Grado 7; $643.628,61 en Grado 8; $660.371,52 en Grado 9; $677.893,17 en Grado 10; $696.972,30 en Grado 11; $716.051,43 en Grado 12; $735.130,56 en Grado 13; $754.209,69 en Grado 14; y $773.288,82 en Grado 15.
Adicionales por tramos, capacitación y suplementos específicos
A las asignaciones básicas se les adicionan los suplementos establecidos por la normativa sectorial en concepto de tramos, capacitación, formación funcional, complemento transitorio y funciones de jefatura. La grilla oficial dispone que las remuneraciones consignadas no incluyen la suma fija no bonificable de $4.000 fijada para haberes inferiores a $60.000 a enero de 2020.
El desglose de los suplementos complementarios vigentes para septiembre se detalla a continuación:
- TRAMO INTERMEDIO: $184.035,73 en Nivel I; $154.716,17 en Nivel II; $129.952,24 en Nivel III; $109.276,69 en Nivel IV; $94.967,34 en Nivel V; $81.125,24 en Nivel VI; $70.437,03 en Nivel VII; y $61.384,18 en Nivel VIII.
- TRAMO AVANZADO: $368.071,46 en Nivel I; $309.432,34 en Nivel II; $259.904,48 en Nivel III; $218.553,38 en Nivel IV; $189.934,69 en Nivel V; $162.250,48 en Nivel VI; $140.874,07 en Nivel VII; y $122.768,36 en Nivel VIII.
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- CAPACITACIÓN TERCIARIA: $129.952,24 en Nivel III; $109.276,69 en Nivel IV; y $94.967,34 en Nivel V.
- CAPACITACIÓN UNIVERSITARIA: $429.416,70 en Nivel I; $361.004,40 en Nivel II; y $303.221,89 en Nivel III.
- COMPENSACIÓN FORMACIÓN FUNCIONAL: $92.017,87 en Nivel I; $77.358,08 en Nivel II; $64.976,12 en Nivel III; $54.638,35 en Nivel IV; $47.483,67 en Nivel V; $40.562,62 en Nivel VI; $35.218,52 en Nivel VII; y $30.692,09 en Nivel VIII.
- COMPLEMENTO TRANSITORIO POR FUNCIONALIDAD: $368.071,46 en Nivel I; $309.432,34 en Nivel II; $259.904,48 en Nivel III; $218.553,38 en Nivel IV; $189.934,69 en Nivel V; $162.250,48 en Nivel VI; $140.874,07 en Nivel VII; y $122.768,36 en Nivel VIII.
- FUNCIÓN DE JEFATURA: $286.965,69 en Nivel I; $258.931,05 en Nivel II; $240.241,29 en Nivel III; y $214.542,87 en Nivel IV.
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