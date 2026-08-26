La paritaria nacional oficializó la actualización de las remuneraciones para el período junio-agosto correspondientes al personal del Convenio Colectivo de Trabajo Sectorial del Instituto Nacional de Cine y Artes Audiovisuales (INCAA), homologado por el Decreto Nº 1032/09. Las planillas salariales fijaron un valor de la Unidad Retributiva (U.R.) de $1.705,55 para el mes de agosto.

Sueldos de la ANAC: los montos confirmados para la escala salarial de agosto

Las escalas de ingresos del organismo estatal varían según el nivel y el grado asignado dentro de la carrera administrativa pública. Las remuneraciones básicas vigentes para las distintas categorías del escalafón durante el mes de agosto se desglosan a continuación:

- NIVEL A: $1.755.010,95 en Grado 0; $2.150.698,55 en Grado 3; $2.224.037,20 en Grado 6; $2.316.136,90 en Grado 5; $2.411.647,70 en Grado 2; $2.512.275,15 en Grado 4; $2.619.724,80 en Grado 10; $2.732.291,10 en Grado 7; $2.851.679,60 en Grado 1; $2.977.890,30 en Grado 9; y $3.112.628,75 en Grado 8.

- NIVEL B: $1.086.435,35 en Grado 0; $1.381.495,50 en Grado 3; $1.459.950,80 en Grado 6; $1.543.522,75 en Grado 5; $1.611.744,75 en Grado 2; $1.681.672,30 en Grado 4; $1.758.422,05 en Grado 10; $1.838.582,90 en Grado 7; $1.922.154,85 en Grado 1; $2.010.843,45 en Grado 9; y $2.104.648,70 en Grado 8.

- NIVEL C: $915.880,35 en Grado 0; $1.142.718,50 en Grado 3; $1.185.357,25 en Grado 6; $1.246.757,05 en Grado 5; $1.279.162,50 en Grado 2; $1.323.506,80 en Grado 4; $1.372.967,75 en Grado 10; $1.425.839,80 en Grado 7; $1.480.417,40 en Grado 1; $1.536.700,55 en Grado 9; y $1.598.100,35 en Grado 8.

- NIVEL D: $796.491,85 en Grado 0; $980.691,25 en Grado 3; $1.009.685,60 en Grado 6; $1.038.679,95 en Grado 5; $1.069.379,85 en Grado 2; $1.103.490,85 en Grado 4; $1.141.012,95 en Grado 10; $1.180.240,60 en Grado 7; $1.221.173,80 en Grado 1; $1.263.812,55 en Grado 9; y $1.309.862,40 en Grado 8.

Paritarias: bancarios acordaron un sueldo inicial que supera los $2,5 millones

- NIVEL E: $673.692,25 en Grado 0; $822.075,10 en Grado 3; $839.130,60 en Grado 6; $861.302,75 en Grado 5; $885.180,45 en Grado 2; $910.763,70 en Grado 4; $938.052,50 en Grado 10; $967.046,85 en Grado 7; $999.452,30 en Grado 1; $1.033.563,30 en Grado 9; y $1.069.379,85 en Grado 8.

- NIVEL F: $469.026,25 en Grado 0; $598.648,05 en Grado 3; $615.703,55 en Grado 6; $637.875,70 en Grado 5; $658.342,30 en Grado 2; $687.336,65 en Grado 4; $712.919,90 en Grado 10; $724.858,75 en Grado 7; $774.319,70 en Grado 1; $808.430,70 en Grado 9; y $842.541,70 en Grado 8.

Adicionales por función y tramo aplicables al personal del INCAA

Al haber básico de cada nivel y grado se suman los adicionales previstos en la estructura del convenio sectorial según las funciones específicas desarrolladas y los tramos alcanzados. La norma dispone que el esquema publicado para las remuneraciones en pesos a partir del 1º de agosto no incluye la suma fija no bonificable de $4.000 para las remuneraciones menores de $60.000 a enero de 2020.

Los valores adicionales estipulados para los puestos y categorías operativas del organismo cinematográfico se componen del siguiente modo:

- FUNCIÓN ESPECÍFICA (30%): $263.251,64 en Nivel A; $162.965,30 en Nivel B; $137.382,05 en Nivel C; $119.473,78 en Nivel D; $202.107,68 en Nivel E; y $70.353,94 en Nivel F.

- FUNCIÓN ESPECÍFICA (15%): $438.752,74 en Nivel A; $325.930,61 en Nivel B; $274.764,11 en Nivel C; $238.947,56 en Nivel D; $101.053,84 en Nivel E; y $140.707,88 en Nivel F.

- TRAMO INTERMEDIO (15%): $263.251,64 en Nivel A; $162.965,30 en Nivel B; $137.382,05 en Nivel C; $119.473,78 en Nivel D; $168.423,06 en Nivel E; y $70.353,94 en Nivel F.

- TRAMO AVANZADO (25%): $526.503,29 en Nivel A; $271.608,84 en Nivel B; $228.970,09 en Nivel C; $199.122,96 en Nivel D; $101.053,84 en Nivel E; y $117.256,56 en Nivel F.

- FUNCIÓN TÉCNICA O PROFESIONAL (20%): $351.002,19 en Nivel A; $217.287,07 en Nivel B; $183.176,07 en Nivel C; $159.298,37 en Nivel D; $134.738,45 en Nivel E; y $93.805,25 en Nivel F.

- FUNCIÓN EJECUTIVA: $927.819,20 en Nivel I y $695.864,40 en Nivel II.

- FUNCIÓN DE JEFATURA: $506.548,35 en Nivel I y $356.459,95 en Nivel II.

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