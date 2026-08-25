La paritaria nacional fijó la actualización del esquema retributivo para los trabajadores bajo el Convenio Colectivo de Trabajo Sectorial de la Administración Nacional de Aviación Civil (ANAC), homologado mediante el Decreto Nº 2314/2009. Las tablas de haberes correspondientes al período junio-agosto determinaron un valor del módulo básico de $2.059,62 para el octavo mes del año.

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El entendimiento del sector público nacional fijó las escalas de ingresos mensuales según la categoría de encuadramiento dentro de la estructura estatal. El esquema de remuneraciones básicas para los distintos niveles del organismo en el mes de agosto se compone de la siguiente manera:

- NIVEL A: remuneración básica de $1.874.254,20.

- NIVEL B: remuneración básica de $1.627.099,80.

- NIVEL C: remuneración básica de $1.472.628,30.

- NIVEL D: remuneración básica de $1.318.156,80.

- NIVEL E: remuneración básica de $1.153.387,20.

- NIVEL F: remuneración básica de $1.060.704,30.

- NIVEL G: remuneración básica de $957.723,30.

- NIVEL H: remuneración básica de $854.742,30.

- NIVEL I: remuneración básica de $782.655,60.

- NIVEL J: remuneración básica de $720.867,00.

- NIVEL K: remuneración básica de $659.078,40.

-NIVEL L: remuneración básica de $576.693,60.

- NIVEL M: remuneración básica de $514.905,00.

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Adicionales y suplementos por agrupamiento sectorial

A los montos de la escala básica se les adicionan distintos suplementos asignados en función del agrupamiento, el título alcanzado y la función desempeñada. El entendimiento dispone que los valores publicados para el período de agosto no incluyen la suma fija remunerativa y no bonificable de $50.000 otorgada por única vez para dicho mes.

Los adicionales fijados en la grilla oficial para las distintas posiciones de la repartición aeronáutica se desglosan de la siguiente forma:

- ADICIONAL FUNCIÓN DIRECTIVA (65%): $1.218.265,23 para el Nivel A y $1.057.614,87 para el Nivel B.

- ADICIONAL TÍTULO UNIVERSITARIO (35%): asigna $655.988,97 en Nivel A; $569.484,93 en Nivel B; $515.419,91 en Nivel C; $461.354,88 en Nivel D; $403.685,52 en Nivel E; $371.246,51 en Nivel F; $335.203,16 en Nivel G; $299.159,81 en Nivel H; $273.929,46 en Nivel I; $252.303,45 en Nivel J; $230.677,44 en Nivel K; $201.842,76 en Nivel L; y $180.216,75 en Nivel M.

- ADICIONAL TÍTULO TERCIARIO (25%): liquida $468.563,55 en Nivel A; $406.774,95 en Nivel B; $368.157,08 en Nivel C; $329.539,20 en Nivel D; $288.346,80 en Nivel E; $265.176,08 en Nivel F; $239.430,83 en Nivel G; $213.685,58 en Nivel H; $195.663,90 en Nivel I; $180.216,75 en Nivel J; $164.769,60 en Nivel K; $144.173,40 en Nivel L; y $128.726,25 en Nivel M.

- ADICIONAL FUNCIÓN AERONÁUTICA CRÍTICA (45%): alcanza $843.414,39 en Nivel A; $732.194,91 en Nivel B; $662.682,74 en Nivel C; $593.170,56 en Nivel D; $519.024,24 en Nivel E; $477.316,94 en Nivel F; $430.975,49 en Nivel G; $384.634,04 en Nivel H; $352.195,02 en Nivel I; $324.390,15 en Nivel J; y $296.585,28 en Nivel K.

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-ADICIONAL FUNCIÓN AERONÁUTICA (15%): $281.138,13 en Nivel A; $244.064,97 en Nivel B; $220.894,25 en Nivel C; $197.723,52 en Nivel D; $173.008,08 en Nivel E; $159.105,65 en Nivel F; $143.658,50 en Nivel G; $128.211,35 en Nivel H; $117.398,34 en Nivel I; $108.130,05 en Nivel J; y $98.861,76 en Nivel K.

- SUPLEMENTO DENSIDAD DE TRÁFICO + 20.000 (10%): $187.425,42 en Nivel A; $162.709,98 en Nivel B; $147.262,83 en Nivel C; $131.815,68 en Nivel D; $115.338,72 en Nivel E; $106.070,43 en Nivel F; $95.772,33 en Nivel G; $85.474,23 en Nivel H; $78.265,56 en Nivel I; $72.086,70 en Nivel J; y $65.907,84 en Nivel K.

- SUPLEMENTO DENSIDAD DE TRÁFICO + 3.000 HASTA 20.000 (5%): $93.712,71 en Nivel A; $81.354,99 en Nivel B; $73.631,42 en Nivel C; $65.907,84 en Nivel D; $57.669,36 en Nivel E; $53.035,22 en Nivel F; $47.886,17 en Nivel G; $42.737,12 en Nivel H; $39.132,78 en Nivel I; $36.043,35 en Nivel J; y $32.953,92 en Nivel K.

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