“Milei y su gobierno afianzan en un rumbo pese a que la población sufre los bajos salarios y el desempleo”, indicó un economista

El economista, Julio Gambina, en comunicación con Canal E, evaluó el rumbo del Gobierno, la inflación, los salarios, el empleo y la continuidad del modelo financiero.

En medio de los cuestionamientos a la gestión, Julio Gambina sostuvo que el Gobierno mantiene una dirección económica definida, aunque genere fuertes controversias. “Lo que está claro es que el Gobierno tiene un rumbo”, afirmó.

Javier Milei reafirmó su ideología en cuanto a la economía

Según desarrolló, el presidente Javier Milei volvió a exponer públicamente sus principales ideas en distintos ámbitos y ratificó su concepción económica. “Reapareció en el Council of America, reapareció en la bolsa de cereales de Rosario, con discursos teóricos, políticos, ideológicos, confirmando el credo presidencial”, señaló.

En ese sentido, Gambina describió la orientación del Gobierno como “la línea ortodoxa, monetarista, austríaca, neoliberal a ultranza, liberalizadora de la economía, todo puesto a favor del mercado”.

También cuestionó la interpretación presidencial sobre el funcionamiento de la economía y el capitalismo: “El Presidente imagina que el capitalismo siempre existió, siempre existirá y está marcado por la lógica del mercado”.

El Gobierno no incorpora en su rumbo económico a la microeconomía

El economista consideró que el Gobierno conserva respaldo electoral pese a los problemas de la economía real. “Milei y su gobierno se afianzan en un rumbo, pese a que la población sufre los bajos salarios, el desempleo, la carestía”, afirmó.

Sobre la inflación, reconoció que hubo una reducción, aunque relativizó su alcance: “Aunque la inflación bajó, nadie puede decir que no bajó, pero no bajó tanto”. Además, sostuvo que la inflación argentina continúa siendo elevada frente al escenario internacional: “Si vos la comparás internacionalmente, la inflación argentina sigue siendo alta, no sólo respecto de los países de la región, sino respecto de la economía mundial”.