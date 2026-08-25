Roberto Rojas: “El Gobierno no está trabajando en lo cotidiano de la microeconomía, que es la pata que le está faltando al plan económico”

El economista, Roberto Rojas, analizó para Canal E el desacople entre los indicadores macroeconómicos y la situación cotidiana de las familias argentinas, cuestionó el rumbo del Gobierno y advirtió por el impacto de la apertura económica sobre la industria y el empleo.

Roberto Rojas sostuvo que existe una contradicción entre el desempeño de los mercados y el malestar social. “Realmente es extraño lo que está pasando y en muchas cosas se nota el desacople de las mediciones macro con lo que está pasando en el día a día con las familias”, afirmó.

Mejora la macro pero no incide en la situación de la sociedad

En ese sentido, señaló que la desaprobación del Gobierno alcanza niveles elevados mientras el mercado accionario mantiene una fuerte valorización. “Ahí el Gobierno no está trabajando en esta sensación, en lo cotidiano de la microeconomía, que es la pata que le está faltando al plan económico”, aseguró.

Al analizar la evolución del mercado y el índice de confianza, Rojas relativizó la mejora reciente del indicador de la Universidad Di Tella. “El anuncio de ayer que viene en el índice de confianza de gobierno de la Universidad Di Tella, da una pequeña mejora”, explicó, aunque advirtió que no necesariamente representa un cambio de tendencia.

Sobre la misma línea, agregó: “Si vamos en el interanual, en lo que va del año, el índice de confianza perdió 16,5%”.

El manejo del Gobierno a la hora de informar un dato

Para el economista, el Gobierno intenta transformar un dato positivo aislado en una señal de recuperación. “A mí me parece que el Gobierno trata de agarrar una buena noticia y señalarla como un cambio de tendencia para ver si finalmente se hace el cambio de tendencia”, sostuvo.

Sin embargo, consideró que persisten problemas estructurales: “Las condiciones estructurales que hacen que la sociedad esté divorciada de lo que viene planteando el Gobierno, no tienen drivers o conductores que realmente enuncien un cambio”.