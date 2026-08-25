Carlos Castagnani sobre la inseguridad rural: “Lo que tratamos de hacer es que sea un delito tipificado”

El presidente de Confederaciones Rurales Argentinas (CRA), Carlos Castagnani, pasó por Canal E y destacó el avance en el Congreso de una iniciativa para incorporar la figura de vandalismo rural al Código Penal.

Carlos Castagnani explicó que se trata de una problemática que afecta desde hace años a los productores. “Esto es realmente un problema que venimos atravesando desde hace mucho tiempo, que bueno, el delito rural quedaba en segundo grado”, señaló.

La inseguridad no pierde relevancia ya sea en el campo o en la ciudad

Asimismo, sostuvo que existe una diferencia de tratamiento entre los delitos cometidos en zonas urbanas y aquellos que afectan al campo, aunque consideró que la gravedad puede ser similar: “No deja de ser tan grave lo que sucede en el campo como como en la ciudad”.

Según Castagnani, la iniciativa pretende darle una figura penal específica a situaciones que actualmente no cuentan con una tipificación acorde. “Antes, si entra un individuo a un establecimiento y rompe un silobolsa o roba una batería de tractor, que todo eso es frecuente, no estaba tipificado, entonces no tenía pena”, explicó.

En ese sentido, remarcó el objetivo de la propuesta: “Esto es lo que tratamos de hacer, es que sea un delito que sea tipificado, como dice la palabra, que según la gravedad tenga pena como cualquier otro delito que se realice en la ciudad”.

Los casos de inseguridad rural derivaron en casos de violencia

El presidente de CRA también advirtió sobre la evolución de los hechos de inseguridad rural. “No olvidemos que estamos naturalizando un hecho que a veces hasta es violento”, sostuvo, y agregó: “Hoy lamentablemente eso no sucede, hay hechos de violencia, hay hechos gravísimos”.

Entre los ejemplos mencionó distintas modalidades según la región: “En la zona núcleo, silobolsa, que podríamos decir lo más común, zona ganadera, robo de animales, o carnear directamente en el campo, y después el robo que se da, como decíamos recién, hasta, bueno, hasta maquinaria”. Y resumió el alcance territorial de la problemática: “Este problema es, está en todas las provincias, en todo el territorio, lamentablemente”.