Por qué el mercado inmobiliario rural en caída

El mercado inmobiliario rural volvió a mostrar una caída en julio, según el InCAIR de la Cámara Argentina de Inmobiliarias Rurales (CAIR). El indicador se ubicó en 46,57 puntos, en un escenario marcado por la cautela de los inversores, las expectativas electorales y la rentabilidad de la actividad agropecuaria. En este contexto, este medio se comunicó con el ex presidente de CAIR, Abel Real.

Abel Real vinculó el comportamiento del mercado con las expectativas sobre el escenario posterior a las elecciones. “Hoy en día va un poco de la mano con una especulación que hacen los inversores de acuerdo a la situación y de lo que puede llegar a venir post elecciones para dar una seguridad tanto sea económica y jurídica”, explicó.

Qué busca el grueso de los compradores

Según desarrolló, este factor se suma a una diferencia entre las expectativas de compradores y vendedores. “El grueso de los compradores están buscando campo agrícola y, por un lado, el precio es como que ya se formalizó, los valores llegaron hasta un punto, y, por el otro lado, los vendedores siempre están un poco con ese ánimo de que los valores van a atrever aún más”, señaló.

Real también puso el foco en la rentabilidad agrícola como determinante de los valores inmobiliarios. “No nos tenemos que olvidar de que también los valores de los campos van muy de la mano con la rentabilidad”, afirmó. En ese sentido, sostuvo que la rentabilidad de la agricultura se encuentra limitada: “La rentabilidad, hablando de agricultura, está bastante frenada”.

Asimismo, comparó el escenario actual con el de años anteriores y remarcó el peso de los precios internacionales de los commodities: “Los commodities internacionales no están ni parecido a lo que fue en el año 2011”.

Los beneficios de invertir en el campo

Aunque consideró que el campo continúa siendo una inversión atractiva por su seguridad patrimonial, el ex presidente de CAIR advirtió sobre los límites que puede encontrar su valorización: “Entonces, sí, es bueno invertir en campo, como es un capital frío y la rentabilidad que tiene es mínima, pero siempre fue un capital seguro”.

Por otro lado, el escenario también presenta dificultades para quienes buscan ingresar al negocio ganadero, pese al fuerte precio alcanzado por la hacienda. Sobre la misma línea, explicó que existe cautela respecto de la sostenibilidad de esos valores: “Todos sabemos, gracias a Dios, el precio que ha alcanzado la ganadería, pero también queremos ver que sea sostenible a través del tiempo”.