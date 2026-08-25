La Federación Nacional de Trabajadores de Peluquería, Estética y Afines (FeNTPEA) dio a conocer los valores correspondientes al esquema retributivo del sector. Las cifras publicadas en la plataforma institucional del gremio establecen la grilla salarial donde se detallan los importes básicos, porcentajes de comisión sobre producción bruta, garantía de productividad, mínimo garantizado y una suma fija no remunerativa de $50.000 para las distintas categorías de la actividad.

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En el segmento operativo, los montos aprobados por el sindicato hasta julio, abarcan a los trabajadores según su nivel de especialización en salones y centros de estética. La escala de retribuciones vigentes para el personal técnico especializado contempla las siguientes cifras y asignaciones:

- OFICIAL PELUQUERO/A: básico de $245.223, comisión del 32%, productividad garantizada sobre básico de $3.624, productividad garantizada sobre comisión de $13.840, mínimo garantizado de $1.524.566, suma fija no remunerativa de $50.000 y un total a abonar de $1.574.566.

- OFICIAL PELUQUERO/A ESTILISTA: básico de $245.223, comisión del 32%, productividad garantizada sobre básico de $3.624, productividad garantizada sobre comisión de $13.840, mínimo garantizado de $1.524.566, suma fija no remunerativa de $50.000 y un total a abonar de $1.574.566.

- OFICIAL ENTRETEJEDOR/A ADAPTADOR/A: básico de $245.223, comisión del 32%, productividad garantizada sobre básico de $3.624, productividad garantizada sobre comisión de $13.840, mínimo garantizado de $1.524.566, suma fija no remunerativa de $50.000 y un total a abonar de $1.574.566.

- PEINADOR/A EXCLUSIVO/A: básico de $245.223, comisión del 30%, productividad garantizada sobre básico de $3.624, productividad garantizada sobre comisión de $13.840, mínimo garantizado de $1.524.566, suma fija no remunerativa de $50.000 y un total a abonar de $1.574.566.

- PEINADOR/A TODO SERVICIO: básico de $245.223, comisión del 25%, productividad garantizada sobre básico de $3.624, productividad garantizada sobre comisión de $13.840, mínimo garantizado de $1.524.566, suma fija no remunerativa de $50.000 y un total a abonar de $1.574.566.

- COLORISTA: básico de $245.223, comisión del 27%, productividad garantizada sobre básico de $3.624, productividad garantizada sobre comisión de $13.840, mínimo garantizado de $1.524.566, suma fija no remunerativa de $50.000 y un total a abonar de $1.574.566.

- PERMANENTISTA: básico de $245.223, comisión del 27%, productividad garantizada sobre básico de $3.624, productividad garantizada sobre comisión de $13.840, mínimo garantizado de $1.524.566, suma fija no remunerativa de $50.000 y un total a abonar de $1.574.566.

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- ENTRETEJEDOR/A: básico de $245.223, comisión del 30%, productividad garantizada sobre básico de $3.624, productividad garantizada sobre comisión de $13.840, mínimo garantizado de $1.524.566, suma fija no remunerativa de $50.000 y un total a abonar de $1.574.566.

- DEPILADOR/A: básico de $245.223, comisión del 27%, productividad garantizada sobre básico de $3.624, productividad garantizada sobre comisión de $13.840, mínimo garantizado de $1.524.566, suma fija no remunerativa de $50.000 y un total a abonar de $1.574.566.

- MAQUILLADOR/A O EXPERTO/A EN BELLEZA O COSMETÓLOGO/A: básico de $245.223, comisión del 27%, productividad garantizada sobre básico de $3.624, productividad garantizada sobre comisión de $13.840, mínimo garantizado de $1.524.566, suma fija no remunerativa de $50.000 y un total a abonar de -$1.574.566.

- MASAJISTA CORPORAL: básico de $245.223, comisión del 25%, productividad garantizada sobre básico de $3.624, productividad garantizada sobre comisión de $13.840, mínimo garantizado de $1.524.566, suma fija no remunerativa de $50.000 y un total a abonar de $1.574.566.

- AYUDANTE DE PEINADOR/A: básico de $245.223, comisión del 25%, productividad garantizada sobre básico de $3.624, productividad garantizada sobre comisión de $13.840, mínimo garantizado de $1.524.566, suma fija no remunerativa de $50.000 y un total a abonar de $1.574.566.

- AYUDANTE DE DEPILACIÓN: básico de $245.223, comisión del 20%, productividad garantizada sobre básico de $3.624, productividad garantizada sobre comisión de $13.840, mínimo garantizado de $1.524.566, suma fija no remunerativa de $50.000 y un total a abonar de $1.574.566.

- INSTRUCTOR/A DE GIMNASIA: básico de $245.223, comisión del 25%, productividad garantizada sobre básico de $3.624, productividad garantizada sobre comisión de $13.840, mínimo garantizado de $1.524.566, suma fija no remunerativa de $50.000 y un total a abonar de $1.574.566.

- AUXILIAR DE INSTRUCTOR/A: básico de $245.223, comisión del 20%, productividad garantizada sobre básico de $3.624, productividad garantizada sobre comisión de $13.840, mínimo garantizado de $1.524.566, suma fija no remunerativa de $50.000 y un total a abonar de $1.574.566.

- PROMOTOR/A Y/O CONSULTOR/A DE TRATAMIENTO: básico de $245.223, comisión del 25%, productividad garantizada sobre básico de $3.624, productividad garantizada sobre comisión de $13.840, mínimo garantizado de $1.524.566, suma fija no remunerativa de $50.000 y un total a abonar de $1.574.566.

- ENCARGADO/A CON PRODUCCIÓN: básico de $245.223, comisión del 34%, productividad garantizada sobre básico de $3.624, productividad garantizada sobre comisión de $13.840, mínimo garantizado de $1.524.566, suma fija no remunerativa de $50.000 y un total a abonar de $1.574.566.

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- MANICURA: básico de $245.223, comisión del 32%, productividad garantizada sobre básico de $3.624, productividad garantizada sobre comisión de $13.840, mínimo garantizado de $1.524.566, suma fija no remunerativa de $50.000 y un total a abonar de $1.574.566.

- PEDICURA: básico de $245.223, comisión del 32%, productividad garantizada sobre básico de $3.624, productividad garantizada sobre comisión de $13.840, mínimo garantizado de $1.524.566, suma fija no remunerativa de $50.000 y un total a abonar de $1.574.566.

- MASAJISTA CAPILAR: básico de $245.223, comisión del 27%, productividad garantizada sobre básico de $3.624, productividad garantizada sobre comisión de $13.840, mínimo garantizado de $1.524.566, suma fija no remunerativa de $50.000 y un total a abonar de $1.574.566.

- AYUDANTE DE OFICIAL: básico de $245.223, comisión del 27%, productividad garantizada sobre básico de $3.624, productividad garantizada sobre comisión de $13.840, mínimo garantizado de $1.524.566, suma fija no remunerativa de $50.000 y un total a abonar de $1.574.566.

- PROFESOR DE PELUQUERÍA Y/O COSMETOLOGÍA Y/O MAQUILLAJE Y/O MANICURÍA Y/O PEDICURÍA Y/O DEPILACIÓN Y/O MASAJES Y/O ELABORACIÓN E IMPLANTACIÓN DE PRÓTESIS CAPILARES: básico de $245.223, comisión del 25%, productividad garantizada sobre básico de $3.624, productividad garantizada sobre comisión de $13.840, mínimo garantizado de $1.524.566, suma fija no remunerativa de $50.000 y un total a abonar de $1.574.566.

- AYUDANTE DE PROFESOR/A: básico de $245.223, comisión del 25%, productividad garantizada sobre básico de $3.624, productividad garantizada sobre comisión de $13.840, mínimo garantizado de $1.524.566, suma fija no remunerativa de $50.000 y un total a abonar de $1.574.566.

- ASISTENTE DE SAUNA O BAÑO: remuneración de $1.507.102, productividad garantizada sobre básico de $3.624, productividad garantizada sobre comisión de $13.840, mínimo garantizado de $1.524.566, suma fija no remunerativa de $50.000 y un total a abonar de $1.574.566.

Remuneraciones del personal administrativo y de servicios de la FeNTPEA

El esquema estipulado por la federación sindical fija también la liquidación aplicable a los empleados que desempeñan tareas administrativas, de dirección, cobro y maestranza. Las posiciones bajo este encuadramiento perciben sus haberes con la inclusión de la suma fija no remunerativa de $50.000, además de los adicionales aplicables según el puesto.

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Los montos totales a abonar e ítems contemplados para las categorías del área administrativa y de servicios del sector de peluquerías se detallan a continuación:

- DIRECTOR/A: remuneración de $1.507.102, productividad garantizada sobre básico de $3.624, productividad garantizada sobre comisión de $13.840, mínimo garantizado de $1.524.566, suma fija no remunerativa de $50.000 y un total a abonar de $1.574.566.

- SECRETARIA/O: remuneración de $1.507.102, productividad garantizada sobre básico de $3.624, productividad garantizada sobre comisión de $13.840, mínimo garantizado de $1.524.566, suma fija no remunerativa de $50.000 y un total a abonar de $1.574.566.

- ENCARGADO/A ADMINISTRATIVO/A DE SALÓN: remuneración de $1.507.102, productividad garantizada sobre básico de $3.624, productividad garantizada sobre comisión de $13.840, mínimo garantizado de $1.524.566, suma fija no remunerativa de $50.000 y un total a abonar de $1.574.566.

- ENCARGADO/A DE LAVANDERÍA / LAVANDERO/A: remuneración de $1.507.102, productividad garantizada sobre básico de $3.624, productividad garantizada sobre comisión de $13.840, mínimo garantizado de $1.524.566, suma fija no remunerativa de $50.000 y un total a abonar de $1.574.566.

- CAJERO/A: remuneración de $1.507.102, productividad garantizada sobre básico de $3.624, productividad garantizada sobre comisión de $13.840, mínimo garantizado de $1.524.566, suma fija no remunerativa de $50.000 y un total a abonar de $1.574.566.

- RECEPCIONISTA: remuneración de $1.507.102, productividad garantizada sobre básico de $3.624, productividad garantizada sobre comisión de $13.840, mínimo garantizado de $1.524.566, suma fija no remunerativa de $50.000 y un total a abonar de $1.574.566.

- EMPLEADO/A OFICINISTA: remuneración de $1.507.102, productividad garantizada sobre básico de $3.624, productividad garantizada sobre comisión de $13.840, mínimo garantizado de $1.524.566, suma fija no remunerativa de $50.000 y un total a abonar de $1.574.566.

- AUXILIAR DE LAVANDERÍA: remuneración de $1.507.102, productividad garantizada sobre básico de $3.624, productividad garantizada sobre comisión de $13.840, mínimo garantizado de $1.524.566, suma fija no remunerativa de $50.000 y un total a abonar de $1.574.566.

- MAESTRANZA: remuneración de $1.507.102, productividad garantizada sobre básico de $3.624, productividad garantizada sobre comisión de $13.840, mínimo garantizado de $1.524.566, suma fija no remunerativa de $50.000 y un total a abonar de $1.574.566.

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- CADETE: remuneración de $1.507.102, productividad garantizada sobre básico de $3.624, productividad garantizada sobre comisión de $13.840, mínimo garantizado de $1.524.566, suma fija no remunerativa de $50.000 y un total a abonar de $1.574.566.

La entidad gremial dispuso que los adicionales extraordinarios de carácter remunerativo y no remunerativo deben abonarse a todo el personal comprendido en los convenios colectivos de la actividad, incluyendo el agrupamiento administrativo y de servicios. Asimismo, la reglamentación indica que la suma fija no remunerativa de $50.000 debe incluirse en la base de cálculo para el pago de Sueldo Anual Complementario (S.A.C.), cuota sindical, contribución patronal a FeNTPEA y aportes y contribuciones de obra social.

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