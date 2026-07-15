Buzos tácticos de la Armada Argentina realizaron un ejercicio conjunto con la Navy SEALs en Mar del Plata

Los buzos tácticos de la Armada Argentina participaron en un ejercicio conjunto con marines de los Navy SEALs de Estados Unidos en el marco de una nueva instancia de cooperación militar orientada al fortalecimiento de las capacidades operacionales de ambas fuerzas. Los movimientos de adiestramiento tuvieron lugar en las instalaciones y aguas de la Base Naval de Mar del Plata.

La capacitación se enmarca en la agenda de cooperación bilateral entre Argentina y Estados Unidos en materia de defensa. Uno de los ejes principales del entrenamiento estuvo centrado en los movimientos tácticos y el combate en espacios confinados, habilidades fundamentales para las fuerzas de operaciones especiales en intervenciones de embarcaciones, instalaciones portuarias y otros entornos de acceso restringido.

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Durante el intercambio profesional con los Nay SEALs se practicaron procedimientos de Visita, Abordaje, Registro y Captura, implementados internacionalmente para inspeccionar buques, prevenir actividades ilícitas y responder ante amenazas marítimas.

Armada Argentina en la Base Naval de Mar del Plata

Se analizaron procedimientos de abordaje cooperativo y no cooperativo; el empleo de equipamiento especializado para Fuerzas de Asalto; técnicas de inserción táctica desde embarcaciones neumáticas de casco rígido; el empleo de Sistemas Aéreos No Tripulados y francotiradores para proporcionar vigilancia en tiempo real durante las operaciones.

Desde el ámbito de la defensa destacaron que “los ejercicios combinados permiten elevar el nivel de preparación de las fuerzas participantes mediante el intercambio de conocimientos técnicos y la práctica en escenarios exigentes”.

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Agrupación de Buzos Tácticos: una de las principales fuerzas especiales de la Armada Argentina

La Agrupación Buzos Tácticos constituye una de las principales fuerzas de operaciones especiales de la Armada Argentina. Con asiento en la Base Naval Mar del Plata, sus integrantes reciben una formación altamente especializada en buceo de combate, operaciones anfibias, demoliciones subacuáticas, reconocimiento, rescate, infiltración marítima y acciones de fuerzas especiales.

Además de su preparación para operaciones militares, los buzos tácticos participan regularmente en misiones de búsqueda y rescate, control de los espacios marítimos, apoyo a otras unidades navales y ejercicios combinados con fuerzas extranjeras

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En el caso del entrenamiento desarrollado en Mar del Plata, las actividades estuvieron orientadas a perfeccionar la coordinación entre unidades de operaciones especiales, mejorar la capacidad de respuesta frente a amenazas en el dominio marítimo y consolidar procedimientos compatibles para futuras operaciones conjuntas.

PM / ds