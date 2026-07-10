Caruso analizó en "QR!" el fallo por el ARA San Juan: "Una tragedia previsible que dejó 44 vidas y solo tiene un condenado"

En el programa “QR!” de Canal E, el conductor Pablo Caruso analizó el fallo judicial por el hundimiento del submarino ARA San Juan, que dejó 44 tripulantes muertos en 2017, y cuestionó el alcance de las responsabilidades determinadas por la Justicia.

La resolución condenó a un exjefe de la Armada, identificado como un oficial de menor rango dentro de la estructura de mando, mientras que absolvió a otros tres superiores involucrados en la investigación.

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Durante su columna, Caruso sostuvo que la decisión generó interrogantes debido a que la Justicia consideró que el hundimiento fue una tragedia “previsible”, pero la única condena recayó sobre un integrante de menor jerarquía y con una pena de tres años de prisión en suspenso.

“Una tragedia previsible que llevó 44 vidas solamente tenga como responsable a un oficial de menor rango, y además la condena haya sido de tres años en suspenso, hace ruido”, afirmó el conductor de QR!.

El fallo judicial por el hundimiento del ARA San Juan

La sentencia cerró una de las investigaciones judiciales más importantes vinculadas a una tragedia naval argentina reciente. Sin embargo, las partes todavía podrían apelar una vez que el tribunal dé a conocer los fundamentos completos de la resolución.

Caruso explicó que uno de los puntos centrales del fallo es la consideración de que existían elementos previos que permitían advertir el riesgo de lo ocurrido.

“Había un montón de elementos que hacían prever que eso podía pasar”, señaló el conductor al referirse a la conclusión de la investigación sobre las condiciones que llevaron al hundimiento del submarino.

El cuestionamiento a la cadena de mando

Durante su análisis, Caruso planteó que todavía queda pendiente conocer por qué no se determinaron responsabilidades dentro de los niveles superiores de la Armada ni eventuales responsabilidades políticas.

“Lo que todavía no cierra es que una tragedia previsible que llevó 44 vidas solamente tenga como responsable a un oficial de menor rango”, expresó.

En ese sentido, remarcó que las próximas instancias judiciales deberán aclarar si la absolución de los mandos superiores respondió a la falta de pruebas suficientes o a la existencia de dudas razonables.

El impacto del paso del tiempo en la causa

Otro de los puntos que destacó el conductor fue el tiempo transcurrido desde el hundimiento ocurrido en noviembre de 2017.

Caruso sostuvo que una resolución más cercana al momento de la tragedia podría haber tenido otro impacto y señaló que la demora judicial puede influir en la posibilidad de determinar responsabilidades.

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“El factor tiempo opera también un poco en nuestra incapacidad por sostener la dimensión de lo que ocurrió”, afirmó.

Aunque aclaró que las sentencias no deben responder a la presión social ni a la opinión pública, advirtió que las demoras prolongadas pueden favorecer escenarios de impunidad.

La dimensión política de las responsabilidades

El conductor de "QR!" también vinculó la discusión sobre la cadena de mando con el impacto político que puede tener una condena a funcionarios o autoridades de alto nivel.

Según explicó, cuando una investigación alcanza a jerarquías superiores de una fuerza militar, también puede tener consecuencias dentro del espacio político que estaba en el gobierno al momento de los hechos.

En ese marco, mencionó la gestión del expresidente Mauricio Macri y planteó que determinadas causas pueden quedar atravesadas por factores institucionales y políticos. “Si vos le hacés pagar responsabilidades a un mando muy alto de una fuerza militar, eso tiene un impacto político en el espacio que en ese momento era gobierno”, sostuvo.

Caruso concluyó que, aunque el fallo no haya generado grandes novedades mediáticas, el caso del ARA San Juan continúa siendo una causa relevante para debatir el funcionamiento de la Justicia, las responsabilidades dentro de las estructuras estatales y la necesidad de respuestas para las familias de las víctimas.

LB