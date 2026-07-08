Juicio por el ARA San Juan: condenaron a un exjefe de la Armada y absolvieron a otros tres mandos por el hundimiento que dejó 44 muertos

El juicio por el hundimiento del submarino ARA San Juan terminó este miércoles con una única condena y tres absoluciones. Al respecto, por mayoría, el Tribunal Oral Federal de Santa Cruz sentenció a Claudio Villamide, excomandante de la Fuerza de Submarinos de la Armada Argentina, a tres años de prisión en suspenso por su responsabilidad en la tragedia que provocó la muerte de los 44 tripulantes.

Sin más, Villamide fue considerado responsable de los delitos de estrago culposo agravado por la muerte de los tripulantes e incumplimiento de los deberes de funcionario público, en línea con el planteo realizado por la fiscalía. Al tratarse de una pena de ejecución condicional, el exmarino no deberá cumplir prisión efectiva.

Allí, en el mismo fallo, los jueces absolvieron a otros tres altos mandos de la Armada: Luis Enrique López Mazzeo, excomandante de Adiestramiento y Alistamiento; Héctor Aníbal Alonso, exjefe del Estado Mayor de la Fuerza de Submarinos; y Hugo Correa, exjefe de Operaciones del organismo.

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El Tribunal Oral Federal de Santa Cruz, integrado por los jueces Mario Gabriel Reynaldi, Enrique Nicolás Baronetto y Luis Alberto Giménez

Esta resolución fue tomada luego de más de 30 audiencias de debate oral, que comenzaron el 3 de marzo en Río Gallegos y en las que declararon cerca de 90 testigos, entre ellos especialistas navales, ingenieros, peritos, submarinistas y exintegrantes de la cúpula de la Armada.

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