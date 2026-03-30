Secretos técnicos y humanos del ARA General Belgrano, el coloso de acero que marcó el rumbo de la guerra

El ARA General Belgrano, originalmente botado como USS Phoenix (CL-46) en 1938 por los Estados Unidos, constituía una pieza central de la Flota de Mar de la Armada Argentina al momento de su hundimiento el 2 de mayo de 1982, registrándose como una de las mayores tragedias navales del hemisferio sur con 323 tripulantes fallecidos, según certifican los registros oficiales de la Armada Argentina y documentos desclasificados del Naval History and Heritage Command.

Este buque, perteneciente a la clase Brooklyn de cruceros ligeros, presentaba una eslora de 185 metros, una manga de 18.9 metros y un calado de 7.3 metros a plena carga. Su desplazamiento estándar era de aproximadamente 10.800 toneladas, cifra que se elevaba a cerca de 13.648 toneladas con carga completa de combustible, municiones y víveres.

La propulsión estaba a cargo de ocho calderas Babcock & Wilcox que alimentaban cuatro turbinas de vapor Parsons, generando una potencia total de 100.000 caballos de fuerza, lo que le permitía alcanzar una velocidad máxima de 32.5 nudos y mantener una marcha de crucero de 15 nudos, crucial para sus operaciones de patrullaje extensivo.

Esto no les gusta a los autoritarios El ejercicio del periodismo profesional y crítico es un pilar fundamental de la democracia. Por eso molesta a quienes creen ser los dueños de la verdad. Hoy más que nunca Suscribite

Las Malvinas son argentinas: los 5 argumentos jurídicos e históricos irrefutables que sostienen el reclamo de soberanía

¿Cuál era el verdadero poder de fuego y blindaje del crucero?

Tenía 185 metros de largo, 18.9 metros de ancho y desplazaba 13.648 toneladas a plena carga

La capacidad ofensiva del Belgrano era considerable y su diseño original estaba optimizado para el combate de superficie y el apoyo de fuego a invasiones anfibias. Su batería principal consistía en 15 cañones de 152 mm montados en cinco torretas triples: tres en la proa y dos en la popa. Estos cañones tenían un alcance máximo aproximado de 24 kilómetros y podían disparar proyectiles perforantes o de alto explosivo.

Complementando esta fuerza, contaba con ocho cañones de 127 mm para defensa antiaérea y objetivos de superficie cercanos, dispuestos en montajes simples a ambos lados de la superestructura. Durante su servicio en la Armada Argentina, se le añadieron montajes de cañones antiaéreos Bofors de 40 mm y se le instalaron dos sistemas de misiles superficie-aire Sea Cat de corto alcance

El blindaje era otro aspecto técnico fundamental para su supervivencia. El diseño de la clase Brooklyn incorporaba un cinturón blindado principal que protegía la línea de flotación y los espacios de maquinaria, con espesores que variaban entre 76 y 127 mm de acero de alta resistencia. Las torretas de la batería principal tenían frentes blindados de hasta 165 mm y techos de 51 mm.

Las cubiertas blindadas, diseñadas para proteger contra proyectiles en trayectoria descendente, tenían espesores de hasta 2 pulgadas. Esta protección estaba pensada para resistir impactos de cañones de calibre similar, pero no estaba diseñada para soportar el impacto directo de torpedos modernos bajo la quilla.

¿Cómo se organizaba la vida de sus 1093 tripulantes?

Al momento de su última misión en abril de 1982, la dotación del ARA General Belgrano era de 1093 hombres, superando la tripulación de diseño original de Estados Unidos. Esta tripulación estaba altamente jerarquizada y organizada para operar el buque las 24 horas del día. Bajo el mando del Capitán de Navío Héctor Bonzo, el buque funcionaba como una ciudad flotante y una base de combate.

La estructura incluía oficiales, suboficiales y conscriptos, estos últimos representando una parte significativa de la dotación y cumpliendo roles clave en mantenimiento, operaciones y defensa de punto durante las guardias de combate.

El espacio interior estaba meticulosamente distribuido para albergar a más de mil hombres y sus equipos. Los camarotes de los oficiales y las cuadras de la tripulación ocupaban gran parte de las cubiertas superiores e intermedias. Había comedores separados, una cocina capaz de preparar miles de raciones diarias, una panadería, lavandería, y una enfermería equipada para cirugías de emergencia.

Los pañoles de munición estaban ubicados en las zonas más protegidas, profundamente en el casco y debajo de las torretas, con sistemas de inundación de emergencia para prevenir explosiones catastróficas. El buque también contaba con talleres mecánicos y eléctricos para reparaciones autónomas en alta mar.

La pesca extranjera se lleva 250.000 toneladas anuales de las aguas argentinas de Malvinas

¿Qué factores técnicos determinaron su hundimiento final?

A pesar de su antigüedad, el ARA General Belgrano no era un buque obsoleto, aunque presentaba vulnerabilidades críticas frente a una fuerza naval de la OTAN. Tras su adquisición en 1951, la Armada Argentina le realizó varias actualizaciones, siendo la más significativa la instalación del sistema de misiles Sea Cat a principios de la década de 1970.

Además, se modernizaron sus sistemas de radar y comunicaciones, y se le integró un helicóptero Alouette III para tareas de reconocimiento y rescate. Estas mejoras buscaban extender la relevancia operativa del crucero en un entorno de guerra electrónica y amenazas aéreas crecientes en el Atlántico.

El 2 de mayo de 1982, el submarino nuclear británico HMS Conqueror disparó tres torpedos convencionales Mark 8 Mod 4 contra el crucero. Dos impactos fueron certeros: el primero cerca de la popa, destruyendo la hélice, el timón y la sala de máquinas; el segundo en la proa, arrancando una sección considerable del casco.

El impacto en la popa cortó instantáneamente la energía eléctrica principal, inhabilitando las bombas de achique y las comunicaciones internas, lo que paralizó las operaciones de control de daños. El Capitán Bonzo decidió el abandono a las 16:23, y el crucero se hundió por completo a las 16:50, llevándose consigo la vida de 323 tripulantes en las gélidas aguas del sur.

Las claves de esta historia

- ¿Qué era el ARA General Belgrano? Un crucero ligero de la Armada Argentina, clase Brooklyn, originalmente el USS Phoenix.

- ¿Cuáles eran sus dimensiones? Tenía 185 metros de largo, 18.9 metros de ancho y desplazaba 13.648 toneladas a plena carga.

- ¿Cuál era su armamento? 15 cañones principales de 152 mm, 8 cañones de 127 mm, artillería antiaérea Bofors y misiles Sea Cat.

- ¿Cuánta tripulación llevaba? Un total de 1093 hombres bajo el mando del Capitán Héctor Bonzo.

- ¿Por qué se hundió? Por el impacto de dos torpedos del submarino nuclear HMS Conqueror el 2 de mayo de 1982.