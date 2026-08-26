La Asociación Trabajadores del Estado (ATE) anunció un paro total en las Fuerzas Armadas para este jueves 27 de agosto, acompañado por una movilización al Ministerio de Defensa, en reclamo de mejoras salariales y laborales para el personal civil. La protesta comenzará a las 11:00 en la Plaza de Armas de la cartera, en Azopardo 250, CABA, y tendrá además como uno de sus ejes el rechazo al cierre y traslado de la Base Aeronaval de Punta Indio, una decisión que, según el sindicato, pone en riesgo cientos de puestos de trabajo.

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La medida de fuerza fue anunciada en medio de los cuestionamientos de ATE por el deterioro de los ingresos del sector. “El 99% de los trabajadores de las Fuerzas Armadas son pobres y se encuentran endeudados. La situación no da para más. Por eso, tomamos esta medida extrema”, aseguró el secretario general de ATE Nacional, Rodolfo Aguiar. El gremio señaló que el reclamo involucra a administrativos, técnicos, docentes civiles y trabajadores de la obra social.

El sindicato sostiene que los ingresos resultan insuficientes para afrontar los gastos cotidianos y vinculó esa situación con un mayor nivel de endeudamiento. “Las familias de quienes trabajan en las fuerzas entraron todas en crisis. Sus ingresos mensuales son insuficientes para cubrir los gastos de alimentos, alquileres, servicios y además cancelar otros compromisos”, afirmó Aguiar.

Rodolfo Aguiar: “El 99% de los trabajadores de las Fuerzas Armadas son pobres y se encuentran endeudados".

Paro total en las Fuerzas Armadas: qué reclama ATE

Entre las principales demandas aparece la reapertura de la discusión salarial. “Se deben reabrir inmediatamente las paritarias para discutir salarios, para atacar la precarización extrema y además el vaciamiento y el deterioro prestacional de la obra social”, sostuvo Aguiar. ATE indicó que el salario del personal civil se determina por nivel y grado de antigüedad sobre la base de una Unidad Retributiva actualizada por paritaria, según el Decreto 2539/15, y señaló que en julio de 2026 existen básicos que rondan los $402.396, según la categoría.

El gremio también advirtió sobre consecuencias que exceden el nivel de ingresos. Según el comunicado, la pérdida de poder adquisitivo obliga a las familias a endeudarse para afrontar necesidades básicas y se registra un aumento sostenido de licencias psiquiátricas por depresión, angustia y agotamiento. A esto sumó la pérdida de profesionales en hospitales de las Fuerzas Armadas y en la planta docente civil, donde aseguró que existen dificultades para cubrir vacantes por la falta de salarios competitivos.

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Otro de los reclamos está relacionado con el funcionamiento de IOSFA, actualmente OSFA. ATE denunció un desfinanciamiento que, según señaló, repercute sobre las prestaciones destinadas a trabajadores civiles, personal militar y sus familias. En ese marco, el sindicato reclamó una investigación sobre una deuda denunciada que supera los $223.000 millones.

Cuánto cobra el personal militar en agosto de 2026

El conflicto planteado por ATE se produce mientras la escala salarial informada para agosto establece diferentes haberes según la jerarquía del personal militar. Los montos van desde $732.452 para un Voluntario de Segunda o Marinero de Segunda hasta $3.371.170 para un Teniente General, Almirante o Brigadier General.

ATE denunció un desfinanciamiento de IOSFA, según señaló, repercute sobre las prestaciones destinadas a trabajadores civiles, personal militar y sus familias.

Entre los principales valores de la escala se encuentran:

- Teniente General, Almirante y Brigadier General: $3.371.170

- Coronel, Capitán de Navío y Comodoro: $2.399.189

- Mayor y Capitán de Corbeta: $1.643.403

- Capitán y Teniente de Navío: $1.361.064

- Subteniente, Guardiamarina y Alférez: $988.437

- Suboficial Mayor: $1.685.582

- Sargento y Cabo Principal: $1.046.123

- Cabo y Cabo Segundo: $868.946

- Voluntario de Segunda y Marinero de Segunda: $732.452

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También fueron actualizados los haberes correspondientes a la Policía de Establecimientos Navales. En este caso, la escala informada va desde los $404.250 para un Agente de Segunda hasta $1.039.206 para un Comisario Inspector. Entre ambos extremos, un Oficial Principal percibe $809.158; un Oficial Ayudante, $509.954; un Sargento Primero, $553.242; y un Cabo, $425.107.

El cierre de la Base Aeronaval de Punta Indio, el otro eje del conflicto

Además de los salarios y las condiciones laborales, ATE llevará al Ministerio de Defensa su rechazo al anunciado cierre de la Base Aeronaval de Punta Indio. De acuerdo con el sindicato, la medida pone en riesgo la continuidad laboral de más de 180 trabajadores civiles y 250 efectivos militares, además de tener consecuencias sobre Punta Indio y Verónica.

El gremio estima que el impacto económico y social podría alcanzar a más de 14.000 personas de la zona. “No vamos a permitir el cierre y traslado de la Base Aeronaval de Punta Indio, ya que esto no solo implicaría una afectación para los trabajadores y sus familias, sino que arrasaría con el entramado económico y social de la propia Punta Indio y Verónica. Haría desaparecer directamente al pueblo”, sostuvo Aguiar.

El Gobierno avanzó en una recomposición salarial para el personal de las Fuerzas Armadas y de las fuerzas federales de Seguridad el martes 18 de agosto.

Con esos reclamos, ATE convocó al paro total de actividades y a la movilización de este jueves desde las 11 al Ministerio de Defensa. “El Gobierno tiene que saber que sin trabajadores y docentes civiles no hay defensa ni seguridad y se pone en riesgo nuestra soberanía nacional”, concluyó Aguiar, al justificar una protesta que combinará las demandas salariales, laborales y previsionales con el rechazo al cierre y traslado de la base de Punta Indio.

El Gobierno prepara un aumento para las Fuerzas Armadas y de Seguridad

El Gobierno avanzó en una recomposición salarial para el personal de las Fuerzas Armadas y de las fuerzas federales de Seguridad, luego de los reclamos que se profundizaron en los últimos meses por la pérdida de poder adquisitivo de los haberes.

La decisión fue analizada este martes 18 durante una reunión de la Mesa Política en Casa Rosada, donde la conducción del oficialismo repasó además la agenda legislativa de las próximas semanas. Tras el encuentro, fuentes oficiales anticiparon que en los próximos días se anunciarán medidas vinculadas con los ingresos de ambos sectores.

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Por ahora, no está definido públicamente cuál será el porcentaje de aumento ni desde qué mes comenzará a aplicarse. El Ejecutivo trabaja sobre las alternativas presupuestarias y el alcance de la recomposición, que abarcaría al Ejército, la Armada y la Fuerza Aérea y también a las fuerzas federales bajo la órbita del Ministerio de Seguridad.

El planteo salarial cobró fuerza ante el deterioro de los ingresos de parte del personal uniformado. En el Gobierno admiten que los haberes quedaron rezagados frente a la evolución de los precios y buscan avanzar ahora con una mejora específica que permita recomponer al menos una porción del poder adquisitivo perdido.

GZ / lr