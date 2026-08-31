Luis Caputo en Estados Unidos: expondrá el programa económico de Milei en el G20 y se reunirá con Scott Bessent, secretario del Tesoro

El ministro de Economía, Luis Caputo, viajó a Estados Unidos para formar parte del encuentro de ministros de Finanzas y presidentes de bancos centrales del G20, donde explicará, ante los representantes de las economías más poderosas del mundo, los principios del programa económico del Gobierno de Javier Milei.

Bessent defiende su apoyo al yen ante el riesgo de mayores tasas de interés en EE.UU.

Además, tendrá un encuentro con el influyente secretario del Tesoro de Estados Unidos, Scott Bessent, con quien se reunió, por última vez, en la sede del Departamento del Tesoro de Estados unidos, en Washington D.C., en octubre del año pasado.

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Scott Bessent

La agenda de Luis Caputo en Estados Unidos

Luis Caputo llegó este domingo 30 de agosto a Carolina del Norte, acompañado por Santiago Bausili, titular del Banco Central, y José Luis Daza, el secretario de Política Económica.

Santiago Bausili y Luis Caputo

Durante la cumbre del G20, que se celebrará este lunes 31 de agosto, el ministro defenderá los resultados de la política económica argentina y buscará transmitir el plan oficial para consolidar la estabilidad macroeconómica propuesta por el presidente Javier Milei.

Además, participará en una exposición sobre crecimiento económico, donde explicará cómo la estabilidad macroeconómica es un requisito fundamental para conseguir un desarrollo sostenido.

Milei comienza una semana de viajes e importantes encuentros en Argentina y Chile, incluyendo una reunión con una funcionaria norteamericana

Caputo también se sumará a las mesas de discusión donde, según la Agencia Noticias Argentinas (NA), se tratarán temas como la evolución de la deuda soberana, la economía mundial, los desequilibrios globales, la prevención del fraude y la educación financiera.

Scott Bessent

Además, el ministro se encontrará en el G20 con el secretario del Tesoro de Estados Unidos, Scott Bessent, lo que le permitiría avanzar en una nueva instancia con una de las figuras fundamentales del gobierno estadounidense en el vínculo financiero con nuestro país.