Javier Milei cerrará una cumbre internacional del liberalismo en Buenos Aires

Después de visitar Chile y Misiones, el presidente Javier Milei encabezará esta semana el discurso de clausura de una cumbre internacional del liberalismo que se desarrollará en la Ciudad de Buenos Aires. El foro global reunirá durante dos jornadas a destacados economistas, académicos y referentes del ámbito empresarial para debatir el rumbo de las reformas estructurales.

El encuentro internacional está organizado por la Fundación Libertad y Progreso bajo el lema "Vientos de Cambio", con el objetivo de analizar la agenda liberal en la región. La cita institucional comenzará el martes 1 y finalizará el miércoles 2 de septiembre, cuando buscará enviar una señal clara a los mercados y consultores del sector privado.

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Durante los dos días del evento, la agenda económica del Poder Ejecutivo ocupará un lugar central. Además de Milei, también expondrán el ministro de Economía, Luis Caputo, y el ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger.

El panel de funcionario del Gobierno argentino se completará con las exposiciones del canciller Pablo Quirno y el especialista Agustín Monteverde. Las ponencias abordarán temáticas centradas en el equilibrio fiscal, la desregulación de la economía y los mecanismos de integración regional.

A nivel internacional, el foro sumará la presencia de James Heckman, Premio Nobel de Economía, y el analista chileno Axel Kaiser. La convocatoria busca consolidar un espacio de intercambio de alto nivel entre la academia y los hacedores de políticas públicas.

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La organización de la cumbre definió la iniciativa como "un punto de inflexión para América Latina", orientados a discutir libertad económicas. Desde la Fundación Libertad y Progreso destacaron que se tratará de una instancia estratégica para evaluar el avance de las reformas de libre mercado en los países del cono sur.

La exposición de Milei servirá como plataforma para ratificar las líneas centrales de su plan de gobierno. El presidente presentará un balance sobre los logros del ajuste y la consolidación de las cuentas públicas ante la comunidad internacional.

Con este foro, Buenos Aires volverá a posicionarse como el epicentro del debate liberal hemisférico. Las delegaciones internacionales y los empresarios locales escucharán de primera mano la perspectiva presidencial sobre las transformaciones económicas en la Argentina.