Milei comienza una semana de viajes e importantes encuentros en Argentina y Chile, incluyendo una reunión con una funcionaria norteamericana

El presidente Javier Milei tiene una completa agenda esta semana, dividida entre sus actividades entre Argentina y Chile, con reuniones con su par José Antonio Kast, una destacada funcionaria de Estados Unidos y una charla con importantes empresarios en la Convención Anual del Instituto Argentino de Ejecutivos de Finanzas (IAEF).

Según la Agencia Noticias Argentinas (NA), el mandatario arrancará este lunes 31 de agosto abriendo el Congreso Americano de la Federación Internacional del Automóvil (FIA), un encuentro fundamental para el automovilismo de la región que vuelve a hacerse en Argentina tras de 15 años de ausencia, en la sede principal del Automóvil Club Argentino (ACA) de Buenos Aires.

Diego Santilli

Su inauguración oficial será a las 11.30 horas de la mano de Milei, quien oficializará las siguientes jornadas del evento; también asistirán Mohammed Ben Sulayem, titular de la FIA, y delegados de 35 clubes de automovilismo de América del Sur, el Caribe y Norteamérica. Al día siguiente participarían de la cena de gala el jefe de Gabinete, Diego Santilli, y el canciller, Pablo Quirno.

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Milei cada vez más iracundo y también a la defensiva

El martes, Milei liderará una nueva reunión de Gabinete, a las 10 de la mañana, y tres horas se realizará la habitual Mesa Política semanal. Ese mismo día, pero por la tarde, el vocero presidencial Adrián Ravier dará su tradicional conferencia de prensa en Casa de Gobierno.

El miércoles 2 de agosto, a las 18 horas, el presidente participará del encuentro “Vientos de Cambio: Avanza la Libertad en Argentina y las Américas”, organizado por el Archbridge Institute, Libertad y Progreso y Reason, en el Hotel Sheraton de Buenos Aires, donde diferentes referentes libertarios debatirán sobre economía, política y y el avance de sus ideas en el país y el continente.

José Antonio Kast

El jueves, a las 7.00 de la mañana, Milei viajará a Santiago de Chile para participar, a las 9.30 horas., del Foro Madrid, organizado por la Fundación Disenso, en el Centro de Eventos San Carlos de Apoquindo; a las 10.15, según Clarín, se entrevistará con Sarah Rogers, subsecretaria de Estado para la Diplomacia Pública de los Estados Unidos; y a las 11.30, se encontrará con el presidente de Chile, José Antonio Kast, en el Palacio de La Moneda.

El viernes, a las 15.30 horas., el mandatario argentino viajará a Puerto Iguazú, Misiones, para participar de la Convención Anual del Instituto Argentino de Ejecutivos de Finanzas (IAEF).

Luis Caputo

La agenda de Luis Caputo y Pablo Quirno esta semana

Según la Agencia Noticias Argentinas (NA), este lunes 31 de agosto, el ministro de Economía, Luis Caputo, participará de la reunión de ministros de Finanzas y presidentes de Bancos Centrales del G20 en Asheville, Carolina del Norte, Estados Unidos, mientras que el canciller Pablo Quirno recibirá a su par de Paraguay, Rubén Ramírez Lezcano, para celebrar un encuentro bilateral en el Palacio San Martín.

La "nestorización" de Javier Milei

El 2 de septiembre, a las 14.30 horas., Caputo irá al encuentro “Vientos de Cambio: Avanza la Libertad en Argentina y las Américas”, mientras, en paralelo, Quirno participará de una reunión informal de Cancilleres del Mercosur en Montevideo, Uruguay.

El viernes, el ministro de Economía y el canciller participarán en la Convención Anual del Instituto Argentino de Ejecutivos de Finanzas (IAEF).