La Libertad Avanza busca consolidar su estructura con un vertiginoso salto en su padrón

La Libertad Avanza ya se mueve para conseguir buenos resultados en las distintas elecciones que se aproximan, en 2027, y sabe que necesita engrosar su cantidad de afiliados. Las cifras que se conocen muestran un ascenso importante pese a ser un partido nuevo pero en la fuerza libertaria saben que no alcanza si quieren asegurar la elección de Javier Milei el año que viene.

El salto territorial de la fuerza libertaria se refleja de manera directa en sus registros oficiales. Los números lo demuestran: LLA pasó de contar con apenas 1.175 afiliados en 2023 a alcanzar los 64.078 registrados al 31 de diciembre de 2024, la última cifra disponible. Hay fuentes libertarias que estiman que ese número creció, para llegar a más de 80 mil afiliados.

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Más allá de la cifra exacta del padrón, hay un dato que permite dimensionar el margen de crecimiento del partido libertario: la cantidad de personas que votan al espacio es muy superior a la cantidad de afiliados. Esa diferencia es la que el oficialismo pretende transformar en estructura en el corto plazo.

De hecho, los armadores partidarios que pisan territorios le señalaron a PERFIL que el número todavía es “flaco” y que se podría incrementar de manera sensible. Siempre y cuando, traten de avanzar con una tarea básica: la inauguración de locales partidarios en cada provincia que sirvan de punta de lanza para impulsar campañas de afiliación.

Mileísmo enmarañado

En estos dos años, el partido de color violeta pudo inaugurar las llamadas “casas de la libertad” en cada distrito. Estas casas son, ni más ni menos, que las unidades básicas para los partidos políticas tradicionales. Y las actividades que se realizan en esos lugares son las típicas de cualquier fuerza.

Se dictan cursos de formación, hay charlas de referentes y la intención de las autoridades violetas es que en 2027 se sumen los funcionarios a dar charlas. Además de contar con cada vez más adherentes, en LLA se entusiasman con que se formen cuadros “con las ideas de Milei”.

Por otro lado, desde la conducción del espacio precisan que trabajan para lograr en cada provincia una autonomía, sin dependencia de pactos con los gobernadores. Algo clave que evitará la dependencia de acuerdos locales con otros partidos y permitirá asegurar la lealtad de los legisladores una vez que ocupen sus bancas en el Congreso de la Nación. Y más allá de que los comicios legislativos del año pasado fueron positivos y multiplicaron las bancas violetas en un parlamento fragmentado.

JPK/fl