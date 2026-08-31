Una encuesta revela que Sergio Massa le gana en el balotaje a Milei por más diferencia que Axel Kicillof

Una nueva encuesta electoral de QSocial mostró un escenario favorable para la oposición de cara a las elecciones de 2027. En un eventual balotaje entre Sergio Massa y Javier Milei, el dirigente del Frente Renovador alcanzó el 44% de intención de voto contra el 38% del Presidente, mientras que el 18% restante no definió su voto.

El relevamiento también midió un eventual enfrentamiento entre Javier Milei y Axel Kicillof. En ese caso, el gobernador bonaerense obtuvo el 42% frente al 40% del mandatario nacional, mientras que otro 18% respondió que no sabía a quién votaría. La diferencia quedó dentro de un escenario mucho más ajustado que el registrado entre Massa y Milei.

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Los números marcaron así una diferencia relevante entre los dos principales dirigentes opositores medidos. Massa consiguió una ventaja de 6 puntos sobre Milei, mientras que Kicillof quedó 2 puntos por encima del Presidente. La distancia entre ambos opositores también fue de 2 puntos, aunque en sentidos diferentes según el escenario.

El dato adquiere mayor relevancia porque se conoció pocos días después de otro estudio de opinión pública de QSocial que había mostrado una recuperación de la aprobación de Milei. En esa medición, la gestión presidencial había vuelto al 34% de respaldo, tres puntos más que en junio, mientras que la desaprobación había descendido del 64% al 61%.

Sin embargo, aquella recuperación convivía con señales de deterioro en la evaluación del Gobierno. El 63% consideraba que la administración libertaria no tenía capacidad para resolver los principales problemas del país y un 73% opinaba que Milei gobernaba para algunos sectores, frente a apenas un 25% que sostenía que lo hacía para la mayoría.

Ese contraste resulta especialmente significativo al observar el escenario electoral de 2027. La mejora en la aprobación presidencial registrada en agosto no habría alcanzado, al menos en esta nueva medición, para colocar a Milei por encima de ninguno de los dos dirigentes peronistas evaluados en un eventual balotaje.

Massa, Kicillof y las diferencias del escenario opositor

El director de Opinión Pública de QSocial Big Data, Lucas Klobovs, explicó en Modo Fontevecchia que la actualización buscó medir el impacto de la situación económica, el endeudamiento y las últimas declaraciones de Milei sobre los escenarios de segunda vuelta. Según detalló, el resultado mostró una situación más complicada para el oficialismo en una eventual segunda vuelta.

Para Klobovs, una de las claves estuvo en el desempeño diferencial de Massa frente a Kicillof. El consultor señaló que el exministro de Economía logró retener mejor a los votantes identificados con el peronismo, mientras que el gobernador bonaerense tendría una mayor erosión hacia otras opciones electorales.

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La otra diferencia estaría en el voto independiente. De acuerdo con el análisis del consultor, Kicillof aparece más asociado al kirchnerismo ante los electores, mientras que Massa tendría una identificación menor con ese espacio y lograría penetrar mejor entre quienes no se reconocen dentro de una fuerza política determinada.

En ese punto aparece uno de los elementos más interesantes de la medición. Massa no necesariamente parte de una mayor fortaleza estructural que Kicillof, sino que parece beneficiarse de un perfil que resulta menos resistido por sectores independientes. El dato puede ser relevante en una eventual segunda vuelta, donde el desafío central consiste justamente en ampliar el voto más allá del núcleo propio.

Klobovs también vinculó el resultado con la sensibilidad social frente al escenario económico. Según explicó, los encuestados perciben en Massa una mayor capacidad para generar empatía y cercanía en un contexto económico complejo, mientras que también aparece asociado con la posibilidad de articular consensos dentro del peronismo.

El movimiento representa, además, un cambio respecto de la medición anterior de QSocial. En el relevamiento difundido días atrás, Kicillof había aparecido por primera vez por encima de Milei en un eventual balotaje, aunque en ese caso se trataba de un empate técnico dentro del margen de error. Ahora, el gobernador volvió a quedar arriba, pero fue Massa quien mostró la diferencia más amplia.

La tolerancia social al ajuste aparece como uno de los factores que permiten leer ambos resultados en conjunto. En la medición anterior, el 64% rechazaba la idea de que las políticas económicas del Gobierno fueran necesarias aunque implicaran un costo en el corto plazo, mientras que solo el 34% estaba de acuerdo. Además, el 65% consideraba que el sacrificio económico actual no valdría la pena en el futuro.

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El nuevo sondeo no mide directamente ese indicador, pero el resultado electoral permite observar una posible consecuencia política de ese clima. Milei conserva un piso electoral importante, pero los datos muestran que ese respaldo no alcanza, por ahora, para imponerse en ninguno de los dos escenarios de segunda vuelta testeados.

La encuesta fue realizada entre el 21 y el 24 de agosto de 2026 sobre 1.200 casos, con un margen de error de +/-2,9% para un nivel de confianza del 95%.

RG/fl