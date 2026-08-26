La “opción Bessent” gana fuerza tras el plan de recompras de bonos del Tesoro

El secretario del Tesoro, Scott Bessent, sorprendió con un plan para contener los costos de endeudamiento de Estados Unidos mediante la ampliación de las recompras de bonos. La medida puede haber desatado un intenso debate sobre su eficacia final, pero indicadores clave del mercado y el posicionamiento muestran que está teniendo impacto.

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Desde el anuncio de Bessent la semana pasada, los bonos del Tesoro han superado a los swaps de vencimientos equivalentes, reduciendo el diferencial a 30 años entre ambos al nivel más estrecho desde febrero. Los rendimientos de referencia de EE.UU. también han descendido después de oscilar inicialmente tras el plan del gobierno de “al menos duplicar” sus recompras de bonos de mayor plazo.

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“Esta nueva ‘opción de venta’ del Tesoro mejora la asimetría de mantener posiciones en el tramo largo al proporcionar un posible respaldo moderado”, dijo Jason Williams, jefe de estrategia de tasas de EE.UU. de Citi. Las recientes medidas de Bessent, incluido el aumento de las recompras y la intervención en el yen, “apuntan a alguien dispuesto a hacer lo que sea necesario para alcanzar sus objetivos”.

Los swaps son contratos de derivados mediante los cuales dos partes acuerdan intercambiar pagos de intereses, normalmente una tasa variable por una fija, y son populares entre algunos inversionistas como alternativa a tener bonos. Por lo tanto, la brecha entre la tasa de los swaps y los rendimientos de los bonos del gobierno de EE.UU. puede considerarse un indicador de la disposición de esos inversionistas a mantener bonos del Tesoro.

En los últimos años, a medida que se disparó la oferta de bonos gubernamentales a nivel mundial, los rendimientos de EE.UU. se distanciaron de las tasas de los swaps. Esa divergencia ha despertado un mayor interés de los fondos de cobertura por apostar a la dirección de los diferenciales de swaps. Investigadores de la Reserva Federal estimaron que sus posiciones habían aumentado a un récord de US$305.000 millones el año pasado, desde menos de US$50.000 millones en 2022.

El lunes, CNBC informó que el Departamento del Tesoro podría utilizar la Cuenta General del Tesoro —el efectivo del departamento depositado en la Reserva Federal— para financiar estas mayores compras de bonos de largo plazo. Eso dio un impulso adicional al mercado, que también recibió apoyo de una caída de los precios del petróleo.

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Aunque los costos de endeudamiento a largo plazo se mantienen cerca de sus niveles más altos en años, y muchas de las fuerzas estructurales que impulsan al alza los rendimientos globales permanecen sin cambios, los movimientos del mercado sugieren que serían aún mayores sin la intervención de Bessent.

E incluso si el impacto a más largo plazo del programa reforzado de recompras es menos seguro, con el inversionista multimillonario Stanley Druckenmiller entre quienes califican la intervención de Bessent como un error, muchos operadores ahora saben que hay un gran comprador en el mercado y se muestran reacios a enfrentarse a una “opción Bessent”.

Una tendencia similar se observa en el mercado de opciones. Durante la última semana se ha registrado un sesgo alcista, evidenciado por un fuerte aumento de las opciones de compra frente a las opciones de venta sobre futuros de bonos de EE.UU., que siguen a los bonos del Tesoro de largo plazo. En contraste, los llamados sesgos de los futuros sobre bonos del Tesoro de menor plazo se han mantenido más cerca de los niveles neutrales que han predominado durante varios meses.

“La ‘jugada’ actual está en el tramo largo, y el temor actual, si se le puede llamar así, es que las tasas de largo plazo puedan desplomarse debido a la intervención”, dijo Alex Manzara, corredor de derivados de R.J. O’Brien & Associates.

Aunque los rendimientos de los bonos del Tesoro siguen siendo sustancialmente superiores a las tasas de los swaps, el anuncio de Bessent ha proporcionado cierto alivio. El diferencial de swaps a 10 años también se ha reducido, con una brecha tres puntos básicos menor, de alrededor de 38 puntos básicos.

La reducción de los diferenciales de swaps refleja la posibilidad “de que las recompras puedan incrementarse una y otra vez en el futuro si el Tesoro de EE.UU. considera que es una política adecuada”, dijo Padhraic Garvey, jefe regional de investigación de ING Groep NV en Nueva York.

Aun así, el reciente descenso apenas ha moderado un aumento de varios años en los costos de endeudamiento a largo plazo del gobierno de EE.UU.

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El rendimiento de los bonos de EE.UU. a 10 años —que Bessent ha dicho que el gobierno del presidente Donald Trump tiene como objetivo— avanzó un punto básico, a 4,64%, en las operaciones asiáticas del miércoles, después de tocar 4,75% la semana pasada, su nivel más alto desde comienzos de 2025. El rendimiento de los bonos del Tesoro a 30 años también avanzó un punto básico, a 5,17%, todavía unos 15 puntos básicos por debajo de su nivel más alto desde 2007.

“Aunque realizar recompras en el tramo largo de la curva de rendimientos puede reducir técnicamente los rendimientos, una razón fundamental por la que los rendimientos de los bonos del Tesoro son más altos —en particular, los mayores déficits presupuestarios estructurales de EE.UU., que requieren una oferta significativa de bonos del Tesoro para financiar la deuda estadounidense— no cambiará pronto”, dijo Libby Cantrill, jefa de política pública de Pimco.

GZ