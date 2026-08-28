El secretario del Tesoro, Scott Bessent, defendió su decisión del mes pasado de respaldar al yen y afirmó que cualquier volatilidad extrema de la moneda japonesa podría traducirse en tasas de interés más altas en Estados Unidos.

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“Japón es uno de los principales tenedores de bonos del Tesoro de EE.UU.”, dijo Bessent en una carta del 27 de agosto en respuesta a una reciente consulta de la senadora demócrata Elizabeth Warren sobre la operación con el yen. “Los mercados desordenados del yen pueden desencadenar liquidaciones forzadas, lo que podría desestabilizar los mercados globales y, en última instancia, elevar los costos de endeudamiento para las familias y empresas estadounidenses”.

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Bessent, quien publicó la carta en X el viernes, declinó precisar cuánto utilizó Estados Unidos en la intervención de fines de julio, aunque dijo que involucró “activos existentes en moneda extranjera del Fondo de Estabilización Cambiaria para adquirir yenes”. Previamente este mes, indicó que el Tesoro había utilizado euros. También el viernes, Japón informó que había gastado una cifra récord de US$96.400 millones en el último mes para respaldar al yen.

Los observadores del Tesoro habían vinculado la inusual medida de Bessent —la primera intervención de Estados Unidos para comprar yenes desde 1998— con la preocupación por evitar cualquier aumento en los rendimientos de los bonos del Tesoro. Japón es el mayor tenedor extranjero de títulos del gobierno estadounidense.

Warren, la principal demócrata del Comité Bancario del Senado, había presionado a Bessent para que proporcionara el análisis que sustentó el uso del Fondo de Estabilización Cambiaria del Tesoro.

Bessent dijo que su departamento había cumplido con el estatuto del fondo, que “autoriza expresamente al secretario, con la aprobación presidencial, a realizar operaciones de cambio de divisas en apoyo de acuerdos cambiarios ordenados”.

“No se otorgó crédito a Japón”, dijo Bessent. “Japón no le debe nada al Tesoro. Por lo tanto, no existe riesgo de que Japón incumpla el pago de una deuda que no existe”.

El yen ha cedido parte de las ganancias obtenidas tras la intervención y el viernes cayó por debajo de 160 por dólar por primera vez desde aquel día.