Las ventas minoristas de Córdoba moderaron su caída en agosto: bajaron 5,9% frente al 6,2% de julio

Las ventas minoristas pyme de Córdoba cayeron 5,9% interanual en agosto, según el relevamiento de la Federación Comercial de Córdoba (FEDECOM). Aunque el resultado continúa siendo negativo, representa una mejora de 0,3 puntos porcentuales respecto de julio, cuando la retracción había sido del 6,2%, y también muestra una moderación frente al -6,8% registrado en agosto de 2025.

El informe elaborado por el Departamento de Estadísticas de FEDECOM refleja así una leve desaceleración de la caída del consumo. Además, la cantidad de rubros con resultados negativos se redujo de diez en julio a nueve en agosto. La comparación mensual muestra algunas señales positivas para el comercio cordobés.

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El cambio estuvo acompañado por una mejora en algunos sectores. Neumáticos y repuestos pasaron de una caída del 0,5% en julio a una suba del 5,4% en agosto, mientras que Farmacia se mantuvo en terreno positivo, aunque pasó del 2,8% al 2,7%. Pese a estos datos, desde FEDECOM remarcaron que todavía no puede hablarse de una recuperación generalizada del consumo.

Los rubros que cayeron

Muebles y decoración volvió a registrar la mayor caída entre los sectores relevados, con una retracción del 10,9% en agosto, apenas superior al 10,8% de julio. También registraron resultados negativos Ferretería, materiales eléctricos y materiales para la construcción, con una caída del 9,5%; Indumentaria, que retrocedió 7,6%; y Alimentos y bebidas, con una baja del 7,3%. A estos se sumaron Calzados y marroquinería (-7%), Electrodomésticos y artículos electrónicos (-5,4%), Juguetería y librerías (-5,2%), Perfumería y cosmética (-5,1%) y Artículos deportivos y de recreación (-4,4%).

En comparación con julio, algunos de estos sectores mostraron una evolución diferente, aunque el informe de agosto confirma que la mayoría todavía permanece en terreno negativo. De esta manera, nueve de los once rubros relevados registraron caídas interanuales, mientras que Neumáticos y repuestos y Farmacia fueron los únicos que lograron cerrar el mes con crecimiento.

Cómo pagaron

El relevamiento también mostró un pequeño cambio en los medios de pago utilizados por los consumidores. En agosto, el 67% de las compras se realizó al contado, frente al 69% registrado en julio, mientras que las operaciones con tarjeta representaron el 33%, contra el 31% del mes anterior. La modificación muestra una mayor participación de las tarjetas en las compras, aunque el efectivo y otros medios de pago inmediato todavía concentraron la mayoría de las operaciones.

El presidente de FEDECOM, Fausto Brandolín, valoró la desaceleración de la caída registrada en agosto, "sin embargo, el comercio todavía enfrenta un escenario exigente y la mejora no alcanza a la mayoría de los rubros”, señaló.

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Brandolín remarcó que la comparación con el mismo mes del año pasado muestra una mejora, pero que todavía falta para hablar de una recuperación. “Si lo comparamos con agosto del año pasado, cuando la caída había sido del 6,8%, vemos una moderación de la retracción, pero todavía no podemos hablar de una recuperación del consumo”, sostuvo.

Desde FEDECOM señalaron que una recuperación sostenida de las ventas dependerá, entre otros factores, de la evolución del poder adquisitivo de las familias. En ese sentido, Brandolín sostuvo: “De consolidarse en los próximos meses la recuperación del salario real que plantea el Gobierno, debería esperarse un impacto favorable sobre el consumo y, consecuentemente, sobre la actividad comercial”.