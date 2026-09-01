Aerolíneas Argentinas anunció un vuelo desde Córdoba a Cabo Frío

En la próxima temporada veraniega, Córdoba sumará conectividad con destinos de playa brasileños. Aerolíneas Argentinas anunció una nueva ruta hacia Brasil, desde Córdoba a Cabo Frío, que comenzará el 26 de diciembre con dos frecuencias semanales.

En tanto que a Florianópolis, la aerolínea de bandera operará siete vuelos semanales también desde el aeropuerto Ingeniero Taravella, que se suman a las operaciones hacia Rio de Janeiro.

León XIV en Córdoba: el recorrido, la misa en FAdeA y todo lo que se sabe de su visita

Aerolíneas Argentinas presentó este miércoles su programación para la temporada de verano 2027, con una fuerte apuesta por los destinos turísticos internacionales y nacionales.

El anuncio fue realizado por Fabián Lombardo, presidente y CEO de la compañía, durante el Business Meeting que reunió a socios estratégicos y clientes de alto valor.

En el Caribe

La principal novedad estará en el Caribe. Aerolíneas Argentinas incorporará dos nuevos destinos: Cartagena de Indias, que comenzará a operar el 1 de enero con cinco frecuencias semanales, y Curazao, cuyo primer vuelo está previsto para el 2 de enero, con cuatro frecuencias semanales, dos de ellas directas y dos vía Aruba.

A esto se sumará una nueva ruta hacia Brasil: Córdoba–Cabo Frío, que comenzará el 26 de diciembre con dos frecuencias semanales. Cabo Frío también contará con vuelos desde Buenos Aires y Rosario, ampliando la oferta hacia uno de los principales destinos de playa del estado de Río de Janeiro.

Germán Romero alertó por el avance de la pobreza: "En el 22% de los hogares hubo chicos que se quedaron sin comer"

En términos generales, la compañía prevé ofrecer 1.508.834 asientos durante enero, un 13% más que en el mismo mes de 2026. El crecimiento estará explicado principalmente por el cabotaje, que aumentará un 13%, y por la operación regional, que tendrá una expansión del 16%.

A Brasil

Brasil, a su vez, tendrá un papel central dentro de la programación de verano. Florianópolis llegará a 36 frecuencias semanales desde Buenos Aires, siete desde Córdoba, siete desde Rosario y cuatro desde Tucumán y Salta.

Río de Janeiro, por su parte, contará con 40 frecuencias semanales desde Buenos Aires, además de operaciones desde Córdoba y Rosario. La programación se completa con vuelos hacia San Pablo, Salvador de Bahía, Porto Seguro, Porto Alegre y Curitiba.

También habrá una importante oferta hacia Uruguay. Punta del Este contará con 28 frecuencias semanales desde Buenos Aires, mientras que Montevideo tendrá 14.

En el Caribe, además de Cartagena y Curazao, Aerolíneas Argentinas operará un vuelo diario a Aruba durante la temporada. Punta Cana y Cancún también tendrán una oferta de hasta siete frecuencias semanales.

Economía real vs. datos macro: por qué el crecimiento no se siente en el bolsillo de los argentinos

Mercado doméstico

El mercado doméstico también tendrá un incremento significativo de capacidad hacia los principales destinos turísticos.

Córdoba y Bariloche dispondrán de 70 frecuencias semanales desde Buenos Aires; Mendoza e Iguazú, 56; Ushuaia, 55; Salta, 45; El Calafate y Neuquén, 42; Tucumán, 40; Mar del Plata, 31; y Jujuy, 26.

La compañía mantendrá además distintas rutas que permiten conectar destinos sin necesidad de pasar por Buenos Aires. Entre ellas se encuentran El Calafate–Ushuaia, Buenos Aires–Posadas, Buenos Aires–San Juan y Buenos Aires–Resistencia.

Aerolíneas también reforzará los intertramos entre ciudades del interior, con conexiones como Córdoba–Ushuaia, Córdoba–El Calafate, Tucumán–Mar del Plata, Córdoba–Mar del Plata, Córdoba–Bariloche, Rosario–Bariloche y Mendoza–Bariloche.

Despegar sufrió un revés judicial en Córdoba por un viaje frustrado a Tailandia durante la pandemia

La programación internacional se completa con el mantenimiento de las operaciones de largo radio. Madrid contará con 10 frecuencias semanales, mientras que Roma tendrá cuatro.

En Estados Unidos, Miami alcanzará 16 frecuencias semanales durante la temporada de verano.

“Estamos presentando una programación de verano que suma nuevos destinos internacionales y refuerza mercados clave para la temporada. Curazao y Cartagena amplían nuestra presencia en el Caribe, mientras que Brasil tendrá una oferta muy fuerte desde Buenos Aires y desde distintas ciudades del país”, señaló Lombardo.