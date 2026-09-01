“Cacería de Uber” en Córdoba: la empresa suspendió al conductor involucrado

Uber se refirió al operativo que terminó con la persecución de un conductor de una aplicación en Córdoba y aseguró que activó un protocolo de investigación interna tras recibir el reporte del caso. La empresa informó que el viaje había sido aceptado por un conductor con su identidad y vehículo verificados y que, como medida preventiva mientras avanza la investigación, inhabilitó su cuenta.

El episodio se conoció luego de que se viralizara en redes sociales un video del procedimiento, presentado por algunos usuarios como una supuesta “cacería de Uber”. Las imágenes mostraban la persecución de un Volkswagen Suran por parte de agentes municipales.

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Desde la Municipalidad de Córdoba explicaron que el vehículo había evadido previamente un control de transporte en la zona de la Terminal de Ómnibus. El secretario de Gobierno, Rodrigo Fernández, defendió el procedimiento y sostuvo: “Una evasión de esta magnitud, que pone en riesgo a otras personas, no puede justificarse”. El municipio, además, aclaró que no había podido determinar si el conductor trabajaba para Uber ni qué aplicación utilizaba al momento del operativo.

Qué dice Uber

Desde la compañía señalaron que “tan pronto recibimos el reporte en la app”, el equipo de Soporte de Seguridad de Uber activó el protocolo de investigación interna, que contempla el contacto con las partes involucradas. Además, indicaron que se pusieron a disposición de las autoridades a cargo del caso para colaborar con todo lo necesario para su esclarecimiento.

De acuerdo con el análisis realizado hasta el momento por el equipo de soporte especializado y con los datos aportados por las herramientas tecnológicas de la plataforma, el viaje había sido solicitado por un usuario y aceptado por un socio conductor que tenía su documentación de identidad y del vehículo verificada.

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Uber también informó que el conductor contaba con un certificado de antecedentes penales sin anotaciones. Según la empresa, el viaje concluyó sin inconvenientes en el punto de destino. Sin embargo, la compañía aclaró que la investigación interna continúa abierta y que todavía se encuentra analizando la información disponible sobre lo ocurrido.

Mientras las autoridades públicas avanzan con la investigación, Uber informó que adoptó medidas de seguridad de manera preventiva. Entre ellas, decidió inhabilitar la cuenta del socio conductor involucrado en el episodio. La empresa explicó que esta decisión se tomó mientras se busca esclarecer la situación y determinar las circunstancias del caso. La inhabilitación, forma parte de las medidas preventivas adoptadas por la plataforma y no implica una conclusión sobre lo sucedido.