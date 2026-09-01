Bazares y supermercados chinos contra los comerciantes cordobeses: “Hablan por hablar, que vayan a llorar al campito”

La expansión de bazares, supermercados y comercios de origen chino en Córdoba abrió una nueva disputa con los comerciantes tradicionales, que cuestionan la competencia por los precios y el crecimiento de estos negocios. La presidenta de la Cámara de Supermercados Chinos,Yolanda Durán, defendió el desembarco y aseguró que los empresarios locales deben revisar sus costos y márgenes para poder competir.
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En diálogo con Punto a Punto Radio, Durán se refirió al crecimiento que tuvo el sector durante los últimos meses y respondió a las críticas de los comerciantes cordobeses. Según explicó, "desde febrero se produjo una fuerte expansión de estos negocios en Córdoba y otras provincias". La dirigente estimó que “en Córdoba se instalaron entre 10 y 12 nuevos supermercados, polirrubros y comercios chinos en los últimos meses, mientras que a nivel nacional fueron 259 nuevos establecimientos”.
La expansión se produce en un contexto en el que los comerciantes tradicionales aseguran atravesar una fuerte caída en las ventas y una pérdida de rentabilidad. Frente a ese escenario, la titular de la Cámara de Supermercados Chinos sostuvo, “la diferencia de precios no se explica solamente por el origen de los comercios, sino también por los costos y los márgenes con los que trabaja cada negocio”. Como ejemplo, mencionó productos que pueden encontrarse a valores considerablemente menores en estos establecimientos. “Un labial que en otros lados cuesta 5.000 o 6.000 pesos, nosotros lo tenemos a 1.500 o 1.800”, señaló.
La respuesta a las críticas
Durán cuestionó los argumentos de los comerciantes que responsabilizan a los negocios chinos por la pérdida de ventas y sostuvo que deberían buscar alternativas para mejorar su competitividad. “Que vayan a llorar el campito y se arremanguen las mangas”, afirmó. Y agregó: “Basta, vayan a afinar los lápices, a bajarse de los precios y busquen”.
La dirigente también invitó a los comerciantes tradicionales a acercarse a la cámara para conocer alternativas de compra y proveedores. Según planteó, el acceso a la información y a los canales de importación permite actualmente comparar precios y encontrar nuevas oportunidades comerciales.
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Uno de los principales puntos de discusión está relacionado con los márgenes de ganancia. Durán consideró que algunos comerciantes pretenden mantener niveles de rentabilidad demasiado elevados y que eso termina trasladándose al precio final que paga el consumidor. “Si quieren tener un 800%, un 1.000% de ganancia, no van a ser competitivos”, sostuvo.
Para la representante del sector, el escenario actual obliga a los comerciantes a modificar sus estrategias y adaptarse a un mercado en el que los consumidores tienen cada vez más herramientas para comparar precios y buscar alternativas. “Esto no es una magia, esto es direccionamiento, esto es trabajar”, afirmó.
Un fenómeno que crece
Durán sostuvo: “El crecimiento de los comercios chinos no se limita a Córdoba, sino que durante los últimos meses se extendió por distintos puntos del país. Esto tiene que ver con el mayor movimiento de las importaciones y con la necesidad de ofrecer productos a precios accesibles”.
Mientras los comerciantes tradicionales reclaman por el impacto de esta competencia sobre sus ventas y rentabilidad, desde la Cámara de Supermercados Chinos plantean que "el fenómeno responde a una transformación del mercado y a una mayor demanda de productos económicos. Que vayan a laburar”, concluyó Durán.