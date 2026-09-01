Golpe judicial para Metalfor: embargaron a la empresa y a tres de sus directivos

Metalfor enfrenta un nuevo frente judicial en medio del profundo deterioro de sus cuentas. La Justicia ordenó embargar fondos de la empresa y de tres de los responsables que garantizaron sus obligaciones financieras, entre ellos Eduardo Alberto Borri, uno de los propietarios de la fabricante cordobesa de maquinaria agrícola.

Según información que trascendió en IProfesional, la medida fue dictada en una causa iniciada por Banco Ciudad, que reclama el pago de una deuda de US$ 98.895,77, más otros US$ 10.000 calculados provisoriamente para intereses y costas.

Metalfor: Confirman más de 200 despidos por caída en las ventas y proceso preventivo de crisis

El avance judicial se produce en un momento particularmente delicado para Metalfor. La compañía acumuló pérdidas millonarias, redujo prácticamente a la mitad su facturación, sufrió una fuerte caída en la producción y las ventas y comenzó un proceso de ajuste que incluyó despidos, retiros voluntarios y una reducción de su estructura.

En ese contexto, el concurso preventivo de acreedores vuelve a aparecer como una alternativa cada vez más cercana para intentar ordenar la situación financiera de la empresa.

Embargo a la empresa, un dueño y dos garantes

Las medidas ya fueron instrumentadas. Según surge de las actuaciones del expediente, el 21 de agosto el juzgado libró los correspondientes oficios de embargo contra Metalfor S.A., Eduardo Alberto Borri, José Luis Ramón Dassie y María Rosa Miguel.

Para Borri, el oficio fue enviado a Banco Galicia; en el caso de Dassie, a Banco Macro; y para Miguel, a Banco Supervielle. Metalfor también fue alcanzada por la correspondiente medida judicial. La causa tramita ante el Juzgado Nacional de Primera Instancia en lo Comercial N°24 y tiene como demandados a la empresa y a los tres garantes.

El origen del reclamo se remonta a un préstamo de US$ 2 millones otorgado a Metalfor en octubre de 2024. El crédito debía cancelarse en 12 cuotas mensuales y la última de ellas venció en octubre de 2025.

Según la presentación judicial, al momento de la ejecución quedó un saldo impago de US$ 98.895,77.

Los tres codemandados habían asumido el compromiso como fiadores solidarios y principales pagadores de las obligaciones contraídas por Metalfor. Por esa razón, la ejecución no quedó limitada al patrimonio de la compañía.

La Justicia dispuso que el embargo alcance una cuenta bancaria o billetera virtual de cada uno de los demandados. Además, estableció que, en caso de que los fondos retenidos resulten insuficientes para cubrir el monto reclamado, podrán solicitarse nuevas medidas sobre otras cuentas o activos.

El dato agrega un nuevo elemento a la crisis de la compañía: los reclamos de los acreedores comenzaron a avanzar no solamente sobre Metalfor, sino también sobre las personas que garantizaron sus obligaciones financieras.

Pérdidas millonarias y una facturación que cayó a la mitad

El embargo llega cuando los números de Metalfor ya reflejan un fuerte deterioro de su operación. La compañía pasó de obtener una ganancia de $11.870 millones durante el primer semestre de 2024 a registrar una pérdida de $26.484 millones entre enero y junio de 2025.