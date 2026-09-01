Aumentan los peajes en Córdoba: cuánto costará pasar desde el primer fin de semana de septiembre

Los peajes de la Red de Accesos a Córdoba (RAC) tendrán nuevos valores desde las 00 del sábado 5 de septiembre. La actualización fue informada por Caminos de las Sierras y se calculó en función de las variaciones del Coeficiente de Variación de Costos (CVC) hasta julio.

El nuevo cuadro tarifario establece distintos montos de acuerdo con la categoría del vehículo. En algunos casos, además, existe un recargo para quienes opten por el pago manual en la cabina.

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- Categoría 1: $0 de lunes a viernes y $800 los sábados, domingos y feriados. No tiene recargo por pago manual.

$0 de lunes a viernes y $800 los sábados, domingos y feriados. No tiene recargo por pago manual. - Categoría 2: $1.995,65, más un recargo manual de $1.004,35. Total en cabina: $3.000.

$1.995,65, más un recargo manual de $1.004,35. - Categoría 3: $3.991,30, más $2.008,70 de recargo. Total: $6.000.

$3.991,30, más $2.008,70 de recargo. - Categoría 4: $3.991,30, más $2.008,70 de recargo. Total: $6.000.

$3.991,30, más $2.008,70 de recargo. - Categoría 5: $6.436,95, más $11.563,05 de recargo. Total: $18.000.

$6.436,95, más $11.563,05 de recargo. - Categoría 6: $8.582,60, más $15.417,40 de recargo. Total: $24.000.

$8.582,60, más $15.417,40 de recargo. - Categoría 7: $10.728,24, más $19.271,76 de recargo. Total: $30.000.

Descuentos con TelePEAJE

Los usuarios que utilicen el TelePEAJE de Caminos de las Sierras tendrán un valor inicial de $1.895,87 por pasada para los primeros diez cruces del mes. A partir de allí, se mantiene el esquema de descuentos según la cantidad de pasadas realizadas en cada estación de peaje:

- De 1 a 10 pasadas: $1.895,87 por pasada.

$1.895,87 por pasada. - Más de 10 y hasta 30: $1.796,08.

$1.796,08. - Más de 30 y hasta 50: $1.596,52.

$1.596,52. - Más de 50 y hasta 80: $1.396,95.

$1.396,95. - Desde la pasada 81: $0.

De esta manera, quienes utilizan el sistema electrónico pueden acceder a una tarifa inferior a la que deben abonar los automovilistas que pagan manualmente en las cabinas.