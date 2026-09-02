Nuevo reclamo de Córdoba ante el drenaje de las retenciones: «Este año se van de la provincia más de US$ 2.500 millones»

En el marco de la inauguración de la planta de fertilizantes microgranulados de la firma Facyt en Laguna Larga, el ministro de Bioagroindustria de la Provincia de Córdoba, Sergio Busso, trazó un crudo diagnóstico de la coyuntura del agro y relanzó un reclamo histórico de la provincia: la eliminación definitiva de las retenciones. Con un fuerte contraste entre las políticas locales de estímulo y la presión fiscal nacional, el funcionario defendió la necesidad de reglas previsibles para impulsar la inversión.

Busso destacó que la macroeconomía actual ofrece estabilidad y previsibilidad, condiciones necesarias para que los productores tomen buenas decisiones y sigan apostando al futuro. "En Córdoba acompañamos fundamentalmente algunas cuestiones que tienen que ver con estimular e incentivar al productor agropecuario y a toda la cadena de valor", subrayó el ministro.

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Para ilustrar este acompañamiento, Busso contrapuso la estructura tributaria cordobesa con la nacional, bajo la premisa de «sacarle el pie de encima» al productor para que produzca en mejores condiciones.

Explicó que en Córdoba el campo paga un único tributo: el impuesto inmobiliario rural. Los productores locales no pagan tasa vial ni ingresos brutos sobre la producción primaria.

Según él, la clave de este modelo radica en que el 98% de lo recaudado vuelve directamente al campo mediante consorcios camineros, consorcios de conservación de suelos y consorcios canaleros, además de mejoras en infraestructura rural. Según Busso, esta concertación público-privada es fundamental: "Sin caminos rurales en condiciones para sacar la producción o llegar al campo se hace bastante complicado".

El freno de las retenciones y la asimetría regional. No obstante, las materias pendientes a nivel nacional siguen limitando el potencial del agro. El ministro recordó que el reclamo para eliminar las retenciones lleva más de 20 años. Aportó un dato contundente sobre el estancamiento argentino: "Argentina produce lo mismo que hace 10 años", mientras que vecinos regionales como Brasil y Paraguay han duplicado su producción al no tener esta carga.

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Busso ejemplificó esta preocupante situación con el cultivo de soja, estrechamente ligado a la tecnología de fertilización que se inauguraba. Detalló que la oleaginosa soporta un 24% de retención bruta.

"De esta cosecha importante que se termina de levantar, el cuarto de lo que el productor generó se lo lleva el Estado Nacional y no vuelve nada", denunció, señalando que se trata de una política centralista histórica de más de dos décadas.

Un impacto de US$ 2.500 millones. El corazón del planteo del ministro apuntó al millonario costo de esta política para la provincia, que representa cerca del 30% de la producción de granos del país. Para este año, Busso reveló una cifra categórica que impacta de lleno en las cuentas locales: "Se van de esta cosecha del bolsillo de ustedes más de 2.500 millones de dólares".

El ministro invitó a reflexionar sobre el destino de esos recursos si permanecieran en manos de los productores: «Podrían hacer más eficiente la actividad productiva, poner mejores recursos en el suelo, cambiar una maquinaria agrícola y hacer circular toda esa plata». Remarcó que el productor local no desvía el capital a paraísos fiscales, sino que lo invierte en los pueblos donde vive, dinamizando la economía local. "Cuando al campo le va bien, también a la gente le va bien", enfatizó.

Las inequidades frente al RIGI y el debut del seguro agrícola. En otro tramo, Busso criticó con dureza la disparidad de trato que recibe el agro en comparación con sectores beneficiados por el Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI), como el petróleo, la minería y la energía. "A esos sectores se los protege, se les crea regímenes especiales, se los financia y las provincias donde se generan reciben regalías", comparó.

En contraste, "el campo sigue pagando este esfuerzo permanentemente", por lo que exigió hacer mucho más equitativo el reparto de cargas tributarias entre las distintas actividades productivas.

Finalmente, el funcionario abordó los riesgos climáticos, calificando al campo como una «industria a cielo abierto». Ante la presencia de fenómenos climáticos como El Niño, instó a "ocuparse" en lugar de "preocuparse" de estas cuestiones críticas. Como respuesta estatal concreta para mitigar riesgos de sequía, inundación o granizo, ponderó la implementación de un seguro de riesgo agropecuario piloto único en el país. Y graficó que este programa ya da cobertura efectiva a más de 550.000 hectáreas de soja y maíz con el objetivo de generar una sólida "cultura aseguradora".