"Creen que arrastrándose y lamiendo botas van a conseguir algo": un veterano de Malvinas cruzó a Milei por el anuncio sobre Trump

Mientras crece la expectativa por el mensaje que el presidente Javier Milei brindará este miércoles por cadena nacional, el debate volvió a centrarse en la política exterior argentina y el histórico reclamo de soberanía sobre las Islas Malvinas.

En diálogo con Punto a Punto Radio (90.7 FM), el responsable del Observatorio Malvinas de la Universidad Nacional de Lanús (UNLa) y veterano de la Guerra de Malvinas, César Trejo, relativizó las versiones sobre un eventual respaldo de Estados Unidos a la Argentina tras las recientes declaraciones de Donald Trump y advirtió que "no existe ningún elemento concreto" que permita sostener esa hipótesis.

"No hay ningún indicio serio, cierto y comprobable para decir que Estados Unidos va a cambiar su posición y se va a poner del lado de la Argentina. Eso, para mí, es una ingenuidad, una ignorancia y un cipayismo bastante elevado", afirmó.

La historia como argumento para rechazar un cambio de postura

Trejo sostuvo que la relación entre Washington y Londres en el Atlántico Sur ha sido constante a lo largo de la historia y recordó que Estados Unidos respaldó al Reino Unido durante la guerra de 1982.

En ese sentido, repasó antecedentes históricos para sostener que la alianza entre ambos países nunca se rompió y aseguró que tampoco existen señales de que eso vaya a modificarse ahora.

"Los norteamericanos e ingleses siempre fueron de la mano en el Atlántico Sur. La guerra de 1982 fue decidida por el apoyo norteamericano a Gran Bretaña. Esa es la realidad histórica", dijo.

Para el especialista, las declaraciones recientes de Trump deben analizarse dentro de su estrategia geopolítica, aunque advirtió que el mandatario estadounidense suele modificar públicamente sus posiciones. "Donald Trump tiene una opinión a la mañana, otra a la tarde y otra a la noche. Pero de ahí a creer que Estados Unidos va a romper su alianza histórica con Gran Bretaña hay un abismo".

Las críticas más duras apuntaron contra Milei

"Él se declaró admirador de Margaret Thatcher, Ronald Reagan y Winston Churchill. Todos enemigos de la soberanía argentina. Ni Milei ni los analfabetos políticos que lo están asesorando entienden nada de la historia. Creen que arrastrándose, lamiendo botas, van a conseguir algo". Y profundizó: "Cuando uno se arrastra ante los imperios anglosajones, lo único que puede recibir es el trato de esclavo. Si uno quiere negociar, tiene que hacerlo desde la dignidad, la fuerza y una estrategia adecuada".

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Sobre el anuncio que prepara Milei, Trejo consideró que el Gobierno podría estar utilizando el tema Malvinas en medio de un contexto político y económico complejo.

"Los gobernantes usan las causas nobles para tapar sus errores o sus horrores económicos y políticos. Todos usan políticamente la causa Malvinas".

Según explicó, Washington podría buscar fortalecer su presencia estratégica en el extremo sur del continente mediante una nueva base militar en Ushuaia, sin que ello implique modificar su respaldo histórico al Reino Unido.

"La OTAN podría terminar teniendo dos bases: una en Ushuaia y otra en Malvinas. Eso no representa ninguna contradicción para Estados Unidos. La causa Malvinas tiene un solo protagonista: el pueblo de la Nación Argentina. No se sostiene con anuncios ni con quimeras que no tienen ningún asidero en la geopolítica real", concluyó.