A cuánto cotiza el dólar blue hoy, 31 de agosto

El dólar blue hoy cotiza este lunes 31 de agosto a un valor en el mercado de $1.535,00 para la compra y $1.555,00 para la venta.

A cuánto cotiza el dólar oficial hoy, 31 de agosto

Según la pizarra del Banco de la Nación Argentina (BNA), este lunes 31 de agosto el dólar oficial cotiza a $1.485,00 para la compra y $1.535,00 para la venta.

Sturzenegger defendió en medios los logros de LLA y Milei lo elogió insultando a periodistas

A cuánto cerró el dólar MEP, hoy lunes 31 de agosto

El dólar MEP, también conocido como dólar bolsa, cotiza a $1.534,90 para la compra y $1.544,10 para la venta.

A cuánto cotiza el dólar blue hoy, lunes 31 de agosto

A cuánto cotiza el dólar contado con liquidación (CCL), hoy lunes 31 de agosto

El dólar contado con liquidación (CCL) cotiza hoy lunes 31 de agosto a $1.602,30 para la compra y $1.603,80 para la venta.

El Banco Central podría usar los dólares de ahorristas como garantía para tomar deuda

A cuánto cotiza el dólar tarjeta

El tipo de cambio, al cual se debe convertir el monto en dólares que nos llega en el resumen de nuestra tarjeta, cotiza hoy, lunes 31 de agosto a $1.995,50 como referencia de dólar.

A cuánto cotiza el dólar cripto

A través de las operaciones con criptomonedas, el dólar cripto cotiza este lunes 31 de agosto en $1.594,30 para la compra y $1.598,03 para la venta.

El ajuste pendiente de las provincias

Riesgo país

El riesgo país, un indicador elaborado por JP Morgan que mide la diferencia que pagan los bonos del Tesoro de Estados Unidos contra los del resto de los países, se ubica en los 513 puntos básicos este lunes 31 de agosto.