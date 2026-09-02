Luis Juez recordó el 2 de septiembre de 2007: "El despojo institucional más vergonzoso de nuestra democracia"

El senador Luis Juez recordó este miércoles las elecciones del 2 de septiembre del 2007 en las que fue derrotado por Juan Schiaretti al afirmar que fue “el fraude electoral más escandaloso que registra la historia de nuestra aún joven democracia”.

“Esa noche, en la que se cortaba la luz, se interrumpía el escrutinio y se consumaba el atropello y despojo institucional más vergonzoso de nuestra democracia, quedaba abierta una herida que todavía sangra y pide justicia, una justicia que sabemos que nunca llegará”, sostuvo en la red social “X”.

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Críticas al juez electoral

“Justo hoy, 2 de septiembre, pero 19 años después, el poder elige esta fecha para nombrar al nuevo Juez Electoral, quien viene a reemplazar a esa bochornosa gestión judicial que permitió aquel atropello”, expresó.

“Y ya sin vergüenza y con el descaro propio de los regímenes autoritarios, nos propone como reemplazo a un puntero político, militante y empleado del PJ”, al criticar a Guillermo Arias, aunque sin nombrarlo de modo explícito.

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Elecciones 2027

“Lo que esta gente no sabe es que nunca dejaremos de pelear, que no conocemos la palabra rendirse y que, si así Dios lo quiere, el año que viene, cuando se cumplan 20 años de aquel fraude electoral, los habremos derrotado de manera tan contundente en las urnas que ni siquiera esta designación lo podrá evitar”, vaticinó Juez.

“La esperanza está intacta”, concluyó el senador alineado con las políticas del presidente Javier Milei.