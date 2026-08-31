Antonio Riccobene analizó en RDI el patrimonio de Luis Caputo: “Queda clarísimo que este dinero no lo hace con su sueldo como ministro”

Las nuevas declaraciones juradas patrimoniales del Gobierno comenzaron a mostrar cambios significativos en los bienes declarados por los funcionarios. En diálogo con +Perfil, el nuevo canal de Editorial Perfil, el periodista Antonio Riccobene analizó en Ronda de Investigación los casos que más llamaron la atención y puso el foco en el patrimonio del ministro de Economía, Luis “Toto” Caputo.

Según explicó Riccobene, el patrimonio declarado por Caputo en dólares aumentó un 37% durante 2025, al pasar de 9,7 millones de dólares a 13,4 millones. Además, señaló que una parte importante de esos bienes se encuentra fuera del país y que la mayor parte del patrimonio informado corresponde a rentas de capitales e inversiones financieras.

El patrimonio de Caputo y sus inversiones financieras

Riccobene explicó que el ministro Caputo pasó de declarar 9,7 millones de dólares al cierre del período anterior a informar 13,4 millones de dólares en la última declaración. “El ministro Caputo aumentó en dólares, en dólares, su patrimonio un 37%, en un año”, sostuvo.

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El periodista remarcó que una parte sustancial de ese patrimonio se encuentra fuera de la Argentina. “Y si te digo que dos tercios de todo ese dinero, el hombre que incentivó más de un blanqueo por año, lo tiene fuera del país”, señaló.

En ese sentido, detalló que el funcionario tiene “8,6 millones de dólares” depositados en cuentas del exterior y que también posee acciones y bonos. “Además tiene acciones y bonos, sabemos que es un hombre que viene de la banca Morgan y que algo entiende, por lo menos, del manejo financiero”, sostuvo.

El periodista remarcó que el crecimiento patrimonial no estaría explicado por el salario que percibe como ministro. “Lo que queda clarísimo es que este dinero no lo hace con su sueldo como ministro”, afirmó.

Según Riccobene, “el 93% de todo este patrimonio de Caputo son rentas de capitales, es decir, intereses que va ganando e inversiones que va haciendo a través de rendimientos financieros”.

El periodista también puso el foco en el rendimiento que implicaría ese crecimiento patrimonial. “Esto que decía recién, haciendo una inversión de mucho riesgo se puede llegar a capitalizar un 10% anual. Ahora, ¿cómo llegas al 36?”, planteó.

Al mismo tiempo, aclaró que la declaración jurada no permite conocer con precisión cuáles son las inversiones que explican ese rendimiento: “Bueno, no, eso no se detalla” en la declaración jurada.

El patrimonio de Javier Milei

Riccobene también analizó la declaración patrimonial del presidente Javier Milei. Según explicó, su patrimonio “creció un 43,3%” en pesos en términos reales.

La principal explicación estaría vinculada con la actualización del valor declarado de una vivienda. “Una casa que tiene declarada, que fue lo que más aumentó, de 38,4 millones a 73,6 millones en el valor de una sola vivienda”, detalló.

Sin embargo, el periodista confirmó que el patrimonio presidencial no aumentó en dólares: “En dólares el patrimonio de Milei quedó igual”.