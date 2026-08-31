RDC: Brasil responde a los aranceles de Trump con la ley de reciprocidad económica

Brasil retomó las negociaciones con Estados Unidos para revisar los aranceles que afectan a sus productos, mientras el Gobierno de Lula da Silva mantiene abierta la posibilidad de responder con medidas equivalentes. El escenario combina presión comercial, diálogo diplomático y un factor político interno: la cercanía de las elecciones en Brasil.

En Ronda de Corresponsales (RDC), por +Perfil, se analizó la estrategia brasileña frente a la administración de Donald Trump. Mientras el ministro de Industria plantea recurrir a la llamada ley de reciprocidad económica, Lula apuesta por preservar los canales de comunicación con Washington y esperar el resultado de las conversaciones.

Brasil negocia con Estados Unidos por los aranceles

Las nuevas conversaciones entre ambos países buscan revisar el arancel adicional del 25% aplicado por Estados Unidos, que se suma a las cargas existentes y lleva el nivel total mencionado en el segmento al 37,5%.

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Frente a este escenario, el ministro de Industria brasileño planteó ante Greer, representante comercial de Estados Unidos, la posibilidad de utilizar la denominada ley de reciprocidad económica. El principio consiste en responder con una medida equivalente a la adoptada por el otro país.

La estrategia tiene similitudes con la respuesta que adoptó Canadá frente a las medidas comerciales de Washington. Sin embargo, Lula mantiene una postura más cautelosa y prioriza la continuidad de las negociaciones.

Lula busca preservar el diálogo con Trump

El presidente brasileño vinculó la reanudación de las conversaciones con la reunión telefónica que mantuvo con Donald Trump el 21 de agosto. Según se planteó durante el segmento, Lula considera positivo recuperar el contacto directo entre ambos gobiernos.

La expectativa brasileña es que las negociaciones puedan generar resultados hacia fin de año. Hasta entonces, la estrategia apunta a evitar una escalada que pueda deteriorar la relación bilateral.

El contexto electoral también aparece como un factor relevante. En el análisis realizado en RDC se señaló que Lula no busca quebrar su relación con Trump en un momento en el que el escenario político brasileño comienza a adquirir mayor peso.

La diferencia entre Trump y Marco Rubio

Dentro de la relación con Washington también se marcó una diferencia entre Trump y el secretario de Estado estadounidense, Marco Rubio. La postura de Lula frente a ambos no sería exactamente la misma.

Durante el intercambio se vinculó esta situación con la relación que Rubio mantiene con Flavio Bolsonaro, hijo del expresidente Jair Bolsonaro y residente en Estados Unidos. El vínculo adquiere relevancia por la influencia que el dirigente brasileño busca mantener en Washington.

Flavio Bolsonaro y su acercamiento a Estados Unidos

Flavio Bolsonaro declaró públicamente que aspira a mantener una relación cercana con Estados Unidos y que se identifica con las políticas impulsadas por Trump.

Además, según lo señalado durante el segmento, afirmó que si llegara a ganar una elección y debiera conformar su Gobierno, convocaría a estadounidenses para trabajar en conjunto en su administración. La propuesta generó cuestionamientos en Brasil por su impacto sobre la idea de soberanía nacional.

El planteo también habría generado una reacción negativa entre sectores empresariales brasileños. Durante el intercambio se señaló que empresarios de primera línea que mantuvieron reuniones con Flavio Bolsonaro expresaron su rechazo a esa postura.