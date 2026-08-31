Elecciones en Francia: en RDC analizaron la aceleración de la campaña y la polémica por el velo islámico

Las elecciones presidenciales en Francia comienzan a ocupar el centro de la agenda política pese a que todavía faltan ocho meses para los comicios. En Ronda de Corresponsales (RDC), por +Perfil, el nuevo canal de Editorial Perfil, el corresponsal Juan Luis Francia explicó que los principales candidatos y precandidatos ya aceleraron sus actividades de campaña.

El escenario suma además nuevos nombres a la competencia. Mientras el Partido Socialista prepara una primaria interna, la agrupación de extrema derecha Marine Le Pen instaló una nueva polémica con su propuesta de prohibir el uso del velo en la vía pública.

El Partido Socialista suma un nuevo precandidato

Francia señaló que el clima electoral ya domina la actividad política francesa, con dirigentes que recorren distintas regiones, visitan sectores productivos y buscan posicionarse frente a los votantes. "Parece que las elecciones son mañana", graficó sobre el ritmo que adquirió la campaña.

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Uno de los movimientos recientes fue el anuncio del primer secretario del Partido Socialista francés, Olivier Faure, quien confirmó su intención de competir en las primarias de la fuerza.

Faure se suma así a una lista en la que ya aparecen Ségolène Royal, Rafael Glucksmann y otros dirigentes. La cantidad de aspirantes mantiene abierta la disputa por la candidatura socialista.

En paralelo, Francia destacó el posicionamiento de Glucksmann, quien cuenta con una importante presencia en los medios de comunicación franceses. El eurodiputado integra Plaza Pública y participa junto al Partido Socialista en la organización de la primaria.

Marine Le Pen impulsa una polémica prohibición del velo

La campaña también quedó atravesada por una propuesta de Agrupación Nacional (RN), la fuerza de extrema derecha de Marine Le Pen. El espacio anunció que, en caso de llegar al Gobierno, impulsaría una ley para prohibir el uso del velo en la vía pública.

La iniciativa generó críticas incluso desde sectores del Gobierno y abrió una discusión sobre la relación entre las normas de vestimenta, la libertad de culto y el carácter laico de la República Francesa.

Uno de los principales cuestionamientos llegó desde Jean-Luc Mélenchon, quien calificó la propuesta de "innoble" y cuestionó la posibilidad de que la Policía controle a las mujeres para determinar si llevan velo.

Según Francia, Mélenchon planteó que una medida de ese tipo podría convertirse en una suerte de "policía de la vestimenta" y advirtió sobre sus implicancias para las libertades individuales.

El debate sobre la libertad de culto

El dirigente de la Francia Insumisa también puso el foco en el principio de laicidad de la República francesa, que garantiza la libertad de conciencia y de culto. En ese marco, cuestionó que una determinada vestimenta religiosa pudiera ser objeto de sanciones.

Francia señaló que la propuesta también plantea un problema de discriminación entre distintas expresiones religiosas. Mientras el velo sería objeto de una prohibición, otras manifestaciones religiosas, como el uso de una kipá o un crucifijo, no quedarían alcanzadas por la medida planteada.

La controversia se suma a las críticas que Mélenchon dirige habitualmente contra la extrema derecha. En este caso, vinculó la iniciativa con lo que considera posiciones "sexistas e islamofóbicas" de los sectores lepenistas.

La polémica desplaza otros temas de la agenda

Más allá del contenido de la propuesta, Francia señaló que parte de la discusión política gira alrededor de su oportunidad y de la capacidad que tiene para desplazar otros asuntos de la agenda pública.

En ese sentido, mencionó el inicio del ciclo escolar y los debates pendientes sobre el presupuesto educativo y las condiciones de los docentes. "No tiene ninguna prioridad en la agenda pública", sostuvo al referirse a la discusión sobre el velo.

El corresponsal también planteó que una eventual prohibición podría enfrentar obstáculos institucionales. Según señaló, el Consejo Constitucional podría analizar la medida y eventualmente considerarla incompatible con los principios de libertad de culto y libertad de conciencia.