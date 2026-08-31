Lago Ontario o "Lago America": en RDC explicaron por qué Google muestra distintas denominaciones según el país

La decisión de Donald Trump de cambiar la denominación del lago Ontario comenzó a reflejarse en los mapas digitales de Google, aunque con diferencias según el país desde donde se realiza la consulta. En Ronda de Corresponsales (RDC), por +Perfil, se analizó cómo la plataforma incorporó la denominación “Lake America” junto al nombre tradicional.

El cambio generó particularidades en la visualización: desde algunos lugares aparecen ambas denominaciones, mientras que en el mapa continúa figurando Lake Ontario. La situación también abrió un debate sobre el impacto que pueden tener las modificaciones oficiales de nombres geográficos en las aplicaciones de navegación y mapas digitales.

Google comenzó a mostrar dos nombres para el lago

Según se explicó durante el segmento, Google comunicó que continúa utilizando los nombres empleados por el Sistema de Información Geográfica de Estados Unidos, organismo que recibió la orden de modificar la denominación del lago.

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La particularidad es que la visualización puede variar de acuerdo con el lugar desde donde se realiza la búsqueda. En Estados Unidos debería aparecer la nueva denominación, mientras que desde Canadá se mantiene Lake Ontario.

Desde España también se observó una fórmula intermedia: en la identificación del lugar aparece “Lake Ontario” y, entre paréntesis, “Lake America”. Sin embargo, sobre el mapa continúa figurando únicamente el nombre tradicional.

Un cambio que alcanza a los mapas digitales

La modificación generó sorpresa entre los integrantes de Ronda de Corresponsales, especialmente por tratarse de un accidente geográfico cuya denominación tiene una larga historia.

Durante el intercambio se planteó que el lago Ontario ya contaba con ese nombre desde mucho antes de la creación de Canadá y Estados Unidos. En ese marco, el cambio fue interpretado como una decisión impulsada desde la Casa Blanca que generó una fuerte repercusión pública.

La situación también permitió comparar los cambios de nombres geográficos con las modificaciones de calles. Cuando una denominación cambia, los sistemas de navegación y las aplicaciones utilizadas para solicitar viajes deben adaptar sus bases de datos para evitar inconvenientes a los usuarios.

Las diferencias entre Google y los mapas según el país

La discusión mostró que la actualización no necesariamente se refleja de la misma manera en todos los componentes de un servicio cartográfico. En el caso mencionado durante el segmento, Google puede incorporar la nueva denominación en la identificación del lugar sin reemplazar completamente el nombre tradicional sobre el mapa.

La diferencia también se observa entre países. Mientras en España se encontró la fórmula “Lake Ontario (Lake America)”, desde Francia se informó que continuaba apareciendo únicamente Lake Ontario.