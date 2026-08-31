RDC: el G20 debate cómo aumentar la presión económica sobre Irán en plena tensión con Estados Unidos

La reunión del G20 quedó atravesada por las tensiones derivadas de la guerra entre Estados Unidos e Irán, en un contexto de preocupación por el impacto del conflicto sobre la economía mundial. En Ronda de Corresponsales (RDC), por +Perfil, el nuevo canal de Editorial Perfil, el corresponsal en Estados Unidos Norman Powell explicó que la agenda del encuentro incluye un intento de aumentar la presión económica sobre Teherán.

El encuentro reúne a las principales potencias económicas y a países emergentes como Brasil y Argentina, pero también expone diferencias entre Washington, Europa y China. La presencia de Rusia y las restricciones impuestas a algunos periodistas sumaron nuevos focos de tensión a la reunión que se desarrolla en Asheville, Carolina del Norte.

Estados Unidos busca aumentar la presión económica sobre Irán

Según Powell, el secretario del Tesoro estadounidense, Scott Besen, planteó como uno de los objetivos de la reunión la elaboración de un mecanismo para profundizar la presión sobre Teherán. "Una de las principales intenciones de la reunión, al margen de los temas económicos tradicionales, es hacer un plan para asfixiarlo económicamente a Irán", señaló.

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Sin embargo, la iniciativa enfrenta posibles obstáculos por los vínculos que mantienen algunos países con Irán. En particular, Powell destacó el peso de China, tanto por sus relaciones comerciales vinculadas al petróleo como por los lazos financieros que sostiene con Teherán.

"Es muy probable que haya mucha resistencia de países como China", sostuvo el corresponsal al evaluar las posibilidades de avanzar con una estrategia coordinada contra Irán dentro del grupo.

La economía mundial también está en el centro de la agenda

Más allá del conflicto, Estados Unidos planteó como objetivo impulsar el crecimiento de la economía mundial y mejorar las condiciones de prosperidad en distintos países.

Powell señaló que Besen también puso el foco en los desbalances económicos y en el nivel de endeudamiento de los países menos desarrollados. El escenario internacional, sin embargo, dificulta la posibilidad de avanzar rápidamente en esos objetivos.

La guerra con Irán se suma así a una agenda económica que ya incluye cuestiones vinculadas con el crecimiento, la deuda y los desequilibrios globales.

Europa cuestiona la participación de Rusia

Otro de los focos de conflicto dentro del G20 fue la decisión de la administración de Donald Trump de permitir la participación del ministro de Finanzas de Rusia.

La decisión provocó el rechazo de los representantes europeos, que cuestionaron la presencia de un país que mantiene la guerra contra Ucrania. "Todos los ministros de Europa han protestado por esta decisión de Estados Unidos de dejar que Rusia participe en esta ocasión", afirmó Powell.

La presencia rusa expone las diferencias entre los integrantes del G20 sobre la guerra en Ucrania y el lugar que debe ocupar Moscú en los principales foros económicos internacionales.

Restricciones a periodistas durante la reunión

La cumbre también quedó marcada por una controversia vinculada con la prensa. Powell señaló que Scott Besen prohibió el acceso de algunos periodistas a la reunión, incluidos profesionales de medios estadounidenses.

Entre los medios afectados mencionó a The New York Times, un diario que mantiene una postura crítica frente a distintas decisiones de la administración Trump. "Esto es inédito", sostuvo el corresponsal.

La restricción agregó una nueva disputa a un encuentro que ya estaba condicionado por las diferencias sobre Irán, Rusia y la guerra en Ucrania. Mientras las delegaciones buscan avanzar sobre cuestiones económicas, las tensiones geopolíticas continúan ocupando un lugar central.

Una nueva disputa por el control de la comunicación política

Durante el segmento también se señaló una transformación en la relación entre los gobiernos y los medios de comunicación. La discusión giró en torno a la creciente tendencia de los dirigentes políticos a elegir directamente los espacios en los que conceden entrevistas.

En ese marco, se mencionó que distintos presidentes optan por medios considerados más afines o por formatos en los que pueden establecer condiciones más favorables para sus apariciones públicas. El fenómeno fue presentado como una tendencia que también alcanza a Estados Unidos, Europa y Argentina.