Marcelo Molina explicó en RDC el gasto de la televisión pública en España: "Son cifras astronómicas"

Las televisiones públicas de España enfrentan un debate por el costo de su estructura en un contexto económico complejo y de aumento de tarifas. En Ronda de Corresponsales (RDC), por +Perfil, el corresponsal en España Marcelo Molina detalló el gasto en personal de las emisoras públicas y destacó que, pese a las críticas, la televisión tradicional mantiene una fuerte presencia entre las audiencias.

El sistema español incluye la televisión pública nacional y los canales de las 17 comunidades autónomas. Según los datos mencionados durante el programa, el costo anual en salarios de todas las televisiones públicas alcanza los 1.125 millones de euros, mientras que algunos de sus principales programas compiten directamente con producciones de los grandes canales privados.

Cuánto gastan las televisiones públicas en España

El gasto en personal de las televisiones públicas españolas alcanza los 1.125 millones de euros anuales, de acuerdo con las cifras mencionadas por Molina. Dentro de ese esquema se encuentran tanto la televisión nacional como las emisoras correspondientes a las distintas autonomías.

Esto no les gusta a los autoritarios El ejercicio del periodismo profesional y crítico es un pilar fundamental de la democracia. Por eso molesta a quienes creen ser los dueños de la verdad. Hoy más que nunca Suscribite

La televisión pública nacional cuenta con unos 15.000 empleados y concentra más de 500 millones de euros en salarios, una cifra que representa más del 40% de su presupuesto según lo señalado durante el segmento.

A ese desembolso se suman otros 300 millones de euros destinados a producciones externas. En el caso de las televisiones autonómicas, el gasto en personal llega a 623 millones de euros.

La televisión pública todavía conserva una audiencia importante

A pesar del volumen del gasto, Molina destacó que la televisión en España mantiene una presencia significativa y continúa funcionando como negocio. La comparación de audiencia entre los principales canales muestra una distancia relativamente reducida entre la señal pública y la privada.

Según los datos mencionados en RDC, La 1, la cadena pública, concentra alrededor del 12% del share, mientras que Antena 3, la principal emisora privada mencionada en el segmento, se ubica cerca del 13%.

Molina puso el dato en contexto y remarcó: "La televisión en España todavía está viva". También señaló que esta situación no se replica de la misma manera en todos los países.

La Revuelta y un contrato de 31 millones de euros

Uno de los ejemplos del peso de la producción televisiva pública es La Revuelta, programa que se emite por la televisión pública española. Según lo señalado durante el programa, acaba de renovar por dos años mediante un contrato de 31 millones de euros.

El programa se realiza en un teatro de Madrid y fue incorporado por la televisión pública después de haber sido emitido anteriormente por Movistar. Su propuesta se caracteriza por un formato de entrevistas informal y por abordar distintos aspectos de la vida de sus invitados.

Entre los temas que pueden aparecer durante las entrevistas se encuentran cuestiones personales y económicas, como los ingresos o el dinero depositado en el banco. Esta característica diferencia a La Revuelta de los formatos tradicionales de entrevistas televisivas.

El Hormiguero y la competencia de los canales privados

Del otro lado de la competencia se encuentra El Hormiguero, emitido por Antena 3 y presentado durante el segmento como uno de los programas líderes de audiencia. Según los datos mencionados, cada emisión tendría un costo estimado de 150.000 euros.

El programa lleva 18 años al aire y, de acuerdo con lo señalado en RDC, habría registrado cerca de 20 millones de euros de beneficios durante el último año. La cifra fue utilizada para mostrar la dimensión económica que pueden alcanzar los formatos televisivos con grandes audiencias.

Molina también planteó una diferencia política entre ambos espacios: La Revuelta fue caracterizada como un programa de centroizquierda, mientras que El Hormiguero fue ubicado en el centro-derecha. La competencia se refleja también en la elección de los invitados y en el perfil de cada programa.

Pedro Sánchez también participa de la competencia televisiva

En ese escenario, el presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, también ha participado de El Hormiguero. Molina señaló que realiza al menos una visita al programa cada año, pese a que no se trata de un espacio cercano a su posición política.

La presencia de dirigentes de distintos sectores en programas con perfiles políticos diferentes fue presentada como parte de la competencia que atraviesa a la televisión española. El fenómeno muestra cómo los espacios televisivos buscan conservar audiencia en un mercado donde todavía existe una fuerte demanda por los formatos tradicionales.

El modelo de información de la televisión pública

Durante el intercambio también se destacó el funcionamiento del telediario de la televisión española. Jorge Elías valoró el formato informativo por presentar distintas voces políticas y diferenciar la presentación de noticias de los espacios de opinión y tertulia.

En ese sentido, mencionó la participación de representantes del Partido Popular, Vox y el Partido Socialista en la cobertura informativa, junto con una dinámica similar en las televisiones autonómicas.