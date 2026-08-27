En lo que ya se califica como el “golpe del siglo”, una banda perfectamente organizada y ultracoordinada ha asaltado el Museo de Villena (MUVI), en Alicante, España para llevarse la joya de la corona del patrimonio arqueológico español: el emblemático Tesoro de Villena, un conjunto de orfebrería único en Europa con más de 3.000 años de historia y un valor estimado en 1,7 millones de euros.

Los delincuentes ejecutaron un plan maestro, digno de una superproducción de Hollywood, sirviéndose de una maniobra de distracción para burlar a las fuerzas de seguridad y desvalijar las vitrinas en un suspiro. ¿El tiempo total del asalto? Apenas cuatro minutos de pesadilla.

El botín sustraído, cuyo valor arqueológico es incalculable, ha sido tasado económicamente en unos 1,7 millones de euros. Todo el país llora la pérdida de estas piezas únicas de la Edad del Bronce (fechadas hacia el año 1000 a. C.) que fueron descubiertas en diciembre de 1963 por el arqueólogo José María Soler en el lecho de una rambla.

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La trampa perfecta: una distracción en el polideportivo

Para entender cómo pudo ocurrir semejante desastre, hay que mirar el reloj. Eran exactamente las 5:16 de la mañana cuando las alarmas saltaron en una punta de la localidad, concretamente en el polideportivo municipal de Villena.

Hoy, los investigadores de la Guardia Civil tienen claro que no fue un fallo técnico, sino una maniobra de distracción fríamente calculada. El objetivo era evidente: desplazar a las patrullas policiales hacia esa zona y ganar unos minutos de oro vitales para ejecutar el verdadero golpe en el otro extremo de la ciudad.

Y el plan funcionó. Con las fuerzas del orden distraídas en el polideportivo, los criminales pasaron al ataque en el museo. Se trataba de un grupo de entre cuatro y seis ladrones encapuchados que iban equipados con material antidisturbios.

Tras un primer intento fallido en otro sector, los delincuentes atacaron con violencia un ventanal lateral del edificio, arrancándolo de cuajo para abrirse paso a través del muro y colarse al interior de las modernas instalaciones. El museo, que fue inaugurado hace apenas dos años, cuenta con cámaras de videovigilancia de última generación, pero carece de personal de seguridad física de forma permanente durante las noches, una vulnerabilidad que los ladrones conocían al milímetro.

Cuatro minutos de saqueo y una huida veloz

A las 5:20 de la mañana, la alarma del MUVI comenzó a sonar con fuerza, pero ya era tarde. Los delincuentes se movieron con una precisión quirúrgica por las salas del edificio hasta llegar al corazón del museo, el lugar exacto donde se custodiaba el mítico Tesoro. Con herramientas preparadas, reventaron los expositores y comenzaron a meter el oro milenario en sus bolsas.

A las 5:24 de la mañana, los autores del robo ya habían abandonado el inmueble y se daban a la fuga a toda velocidad a bordo de dos vehículos que los esperaban en el exterior. Cuatro minutos exactos bastaron para vaciar las vitrinas y arrebatarle a la ciudad su mayor orgullo histórico.

"El robo se ha producido muy rápido y han saltado todas las alarmas", declaraba pocas horas después el intendente de Villena, Fulgencio Cerdán. El alcalde no ocultó la profunda herida que este asalto inflige a la comunidad: "Estamos absolutamente desolados. Para Villena esto nos destroza. Es parte de nuestro patrimonio y la riqueza y de lo que nos sentimos orgullosos".

El botín del asalto: ¿qué se llevaron y qué se salvó?

El Tesoro de Villena es un conjunto extraordinario que pesa 9,75 kilogramos de pura historia, compuesto originalmente por piezas de oro, plata, hierro y ámbar.

En su inventario arqueológico oficial destacan 28 brazaletes de oro, 11 relucientes cuencos de oro, vasijas de plata y adornos fascinantes como un botón de ámbar y oro o un remate de hierro y oro, extremadamente valioso por la rareza de este metal en la Edad del Bronce.

Debido al apuro, en el museo se han podido salvar tres vasijas de plata, un brazalete de oro y una pequeña parte de los adornos. Una pequeña parte del tesoro de Villena.

ML