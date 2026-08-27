Tras el escandaloso episodio de los estudios médicos de Diego Maradona, en el que la empresa de medicina prepaga Swiss Medical reconoció haber cometido un error al aportar exámenes que pertenecieron a su padre para los análisis de la junta médica, el juicio por la muerte del exfutbolista continúa este jueves. Con los nuevos archivos, los jueces aceptaron que los especialistas declararan otra vez para que confirmen o rectifiquen sus conclusiones.

Se trata del nefrólogo Hernán Trimarchi, el cardiólogo Gustavo Di Niro y el hepatólogo Fernando Cairo, tres de los 22 peritos que analizaron el fallecimiento de Diego y las circunstancias en las que fue atendido el último tiempo de su vida. Los profesionales ya habían testificado ante el Tribunal Oral Criminal Nº7 de San Isidro, pero poco después de la comparecencia de Trimarchi estalló el escándalo: parte de los estudios analizados por la junta eran de "Don Diego".

Tras el escándalo de los estudios de Maradona, el fiscal pidió nuevos allanamientos y advirtió: "No van a voltear el juicio"

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Este jueves, la Fiscalía propuso que Trimarchi, actual jefe del Servicio de Nefrología del Hospital Británico, y Di Niro, jefe del Servicio de Cardiología del Hospital Municipal Central de San Isidro, expusieran sus conclusiones otra vez. Sin embargo, algunos de los abogados defensores se opusieron.

Francisco Oneto, uno de los representantes del neurocirujano imputado Leopoldo Luque, pidió la nulidad de la solicitud del miembro del Ministerio Público Fiscal (MPF). Su colega Diego Olmedo, defensor del psicólogo Carlos Díaz, cuestionó el trabajo de la junta: “Quieren generar prueba para enderezar lo que hicieron mal hace años. La junta médica para mí es un mamarracho; me opongo", expresó.

Los abogados del enfermero Ricardo Almirón y del coordinador de enfermería de Medidom, Mariano Perroni, también se manifestaron en ese sentido. La defensa de la psiquiatra Agustina Cosachov, en cambio, sostuvo que la nueva comparecencia de los especialistas tiene que ver con un tema "probatorio y de valoración", por lo que no objetó a que testificaron otra vez.

Diego Armando Maradona junto a su padre, Diego Salustiano Maradona

Los que también mantuvieron esa postura fueron los asesores legales del médico clínico Pedro Di Spagna y de la coordinadora de cuidados domiciliarios de Swiss Medical, Nancy Forlini, quienes coincidieron en que las conclusiones de los peritos deberían ser opinadas en los alegatos. Tras la exposición de sus argumentos, el tribunal pasó a deliberar.

Caso Maradona: los jueces aceptaron que la junta médica vuelva a declarar

Tras un cuarto intermedio, los jueces Alberto Gaig, Alberto Ortolani y Pablo Rolón rechazaron el pedido de nulidad de Oneto y autorizaron que el nefrólogo y el cardiólogo vuelvan a comparecer. "El fin es ver qué incidencia tuvo esto en sus conclusiones médicas, incluso algunas conclusiones podrían no ser rectificadas", dijo el titular del TOC 7 sanisidrense.

El nuevo inconveniente en el proceso que busca establecer si los profesionales de la salud que estuvieron a cargo de la salud del exjugador de Argentinos Juniors, Boca y Nápoli cometieron negligencia surgió cuando la defensa de Forlini corroboró que Trimarchi habló —sin saberlo— de estudios correspondientes a "Don Diego". Los archivos eran de 2015, año en el que falleció el padre del Diez, mientras que los números de afiliados a la prepaga eran distintos y el exfutbolista no se encontraba en la Argentina en ese momento.

Los jueces del segundo juicio por la muerte de Diego Maradona

En este contexto, los magistrados ordenaron que se realicen allanamientos a la sede del Sanatorio Los Arcos en el barrio porteño de Palermo y al edificio de Swiss Medical en la localidad de Olivos, donde se secuestró la historia clínica del también exentrenador de la Selección argentina.

Paralelamente, la compañía de medicina prepaga admitió que, por "un error involuntario en su sistema de laboratorio", los estudios de Maradona y de su padre quedaron registrados bajo un mismo legajo. Ambos habían sido ingresados con sus respectivos datos personales al principio, pero después hubo una modificación en los registros y el progenitor quedó como Diego "Armando" Maradona, nombre completo del deportista. A partir de ese error, los protocolos de laboratorio de Diego Salustiano Maradona comenzaron a quedar asociados con los de su hijo.

Por su parte, los fiscales adjuntos de San Isidro, Cosme Iribarren y Patricio Ferrari, comentaron que a pesar de la confusión el juicio no volverá a ser anulado, en referencia al escándalo del documental de la exjueza Julieta Makintach. "Ninguna acción temeraria podrá poner en jaque la continuidad de un juicio oral válido y eficiente que ha respetado las garantías constitucionales de los involucrados y se afianza en llegar a sus pasos finales", afirmaron.

FP/ML