Una fuerte tensión vive el juicio por la muerte de Diego Maradona, luego de que se detectara un error de documentación en la historia clínica que utilizó la Junta Médica para analizar las circunstancias del fallecimiento del exfutbolista. Con la sombra de la nulidad del primer proceso, por el escándalo del documental de la exjueza Julieta Makintach, los fiscales del caso ordenaron nuevos allanamientos y uno de ellos adelantó que "no van a voltear el juicio esta vez".

Se trata del fiscal general adjunto de San Isidro, Patricio Ferrari, que junto a su colega Cosme Iribarren están a cargo de la acusación. "Nos engañaron, cometieron delito y ahora quieren voltear un juicio cuando termina. Pero no es tan malo el panorama, no les sirvió de nada y esta vez el juicio no lo van a voltear", expresó en la audiencia de este jueves ante los jueces del Tribunal Oral Criminal Nº7 de esa jurisdicción.

Papelón histórico en el juicio por Maradona: la Junta Médica analizó por error los estudios clínicos de su padre

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Los dichos del representante del Ministerio Público Fiscal se dieron después de que el abogado Nicolás D’Albora, defensor de la coordinadora de la prepaga Swiss Medical, Nancy Forlini, indicara que parte de los estudios que analizó la Junta Médica eran exámenes de laboratorio del 2015, cuando el Diez vivía en Dubái, por lo que era imposible que se hubiera sometido a esas pruebas. La equivocación se habría dado porque esos estudios pertenecerían al padre del exjugador, conocido como "Don Diego".

“La defensa de Forlini pide un informe de migraciones de Maradona. Acá está el informe, lo aportamos nosotros. Efectivamente, Maradona estaba afuera del país. En ese período, el estudio aportado, puede corresponder al padre. Pero ustedes lo aportaron con el nombre de Diego, ¿Y ahora lo vienen a cuestionar?”, dijo Ferrari.

En ese sentido, consideró que "se montó una gran operación de prensa" con el fin de "empantanar la cancha" y lanzó una pregunta a las demás partes: "Imagino que nadie se va a atrever a pedir la nulidad".

El fiscal general adjunto de San Isidro, Patricio Ferrari.

Luego, junto al abogado Fernando Burlando, representante legal de Dalma y Gianinna Maradona, dos de las hijas del también exentrenador de fútbol, solicitaron allanar Swiss Medical y el Sanatorio Los Arcos, con el objetivo de esclarecer el presunto uso de las historias clínicas de "Don Diego".

También se pidió realizar un procedimiento en la Clínica Olivos, donde Maradona fue operado de un hematoma subdural en la cabeza en noviembre de 2020, semanas antes de su muerte.

Cómo habría ocurrido el error con los estudios de Diego Maradona

Según explicó Ferrari, la Fiscalía había solicitado la historia clínica del exjugador a fines de noviembre de 2020 y la información fue aportada por la empresa médica en 2021. Los documentos sirvieron como base, junto a otros estudios y pericias, para las conclusiones que realizó la Junta conformada por especialistas de distintas disciplinas sobre las circunstancias de la muerte de Maradona.

"Maradona tenía distintos números de afiliados. Por eso en el requerimiento se pidió la documentación con el nombre del paciente, el DNI y el último número de afiliado que tuvo”, comentó el fiscal. Además, aclaró que debido a su fama, solía utilizar el seudónimo Ariel Gómez -pero con el mismo número de documento- para ingresar a clínicas y hacerse estudios, por lo que pidieron los exámenes de ambos nombres.

Sobre el requerimiento, agregó: "Desde la prepaga nos responden por mail, ‘Les enviamos la historia clínica solicitada de Diego Armando Maradona’", por lo que el funcionario judicial responsabilizó a los representantes de la empresa.

Nancy Forlini, coordinadora de cuidados domiciliarios de la empresa Swiss Medical.

El dato que generó el escándalo surgió después de la declaración como testigo del nefrólogo Hernán Trimarchi, que formó parte de la junta y habló de las condiciones en las que estaban los riñones del paciente. Luego, D’Albora señaló que había un error con los estudios y que estos podían pertenecer a "Don Diego" Maradona porque, en ese período, el astro se hallaba fuera del país.

Así fue como se cotejó el número de afiliado y se descubrió que, aunque la documentación tenía el nombre de Diego Armando Maradona, el afiliado correspondía en realidad a su padre, que también había sido atendido por Swiss Medical en 2015.

Este jueves, el abogado de Forlini aseguró ante la prensa que la confusión se debió a "un error involuntario" en el envío de los informes y negó que desde su parte vayan a plantear la nulidad del proceso. “Hablan de mala fe y de temeridad procesal, pero eso hubiera sido que, cuando nos dimos cuenta de esto, yo me hubiera guardado esa información y esperado ante una eventual sentencia adversa”, cerró.

Además de Forlini, coordinadora de cuidado domiciliarios de la mencionada prepaga, este juicio tiene otros seis imputados: el neurocirujano Leopoldo Luque, la psiquiatra Agustina Cosachov, el psicólogo Carlos Díaz, el médico clínico Pedro Di Spagna, el enfermero Ricardo Almirón y el coordinador de enfermería, Mariano Perroni.

En 2025, el primer debate oral se anuló después de que se descubriera que Makintach, una de las juezas del tribunal, participaba de una serie documental que se estaba filmando mientras se desarrollaba el proceso. Finalmente, la magistrada fue sometida a un juicio político y destituida de su cargo.

FP/MSS