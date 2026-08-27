Tucumán: un adolescente de 14 años fue al colegio armado y se le escapó un tiro

Un adolescente de 14 años fue armado a su escuela en la ciudad de San Miguel de Tucumán y efectuó un disparo dentro del aula. El tiro impactó contra una pared y no se registraron heridos.

El episodio ocurrió este martes en la Escuela Congreso de Tucumán. El director del establecimiento educativo intervino de inmediato, alertó a la Policía y el menor fue entregado a sus padres mientras avanza la investigación.

El estudiante llevó un arma al interior del edificio y la detonación se produjo al manipularla. Minutos después del incidente, agentes de la Comisaría Segunda llegaron al lugar para resguardar a la comunidad educativa e iniciar las primeras actuaciones.

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La Unidad Regional Capital y el Ministerio de Educación de Tucumán también fueron notificados del hecho. Las autoridades activaron los protocolos previstos para contener a estudiantes y al personal del colegio.

La secuencia previa al disparo fue filmada por otros estudiantes y los viedeos comenzaron a circular poco después del episodio. En las imagenes se ve al alumno mientras manipula el arma y coloca municiones en el tambor antes de que dispare.

El estruendo sorprendió al profesor de Historia que se encontraba dando clases, quien, en un principio, creyó que se trataba de un petardo. "Afortunadamente ningún alumno está herido y el docente que estaba en la clase también está bien", señaló José Soria, vicedirector de la institución.

Tiros, amenazas y protocolos dentro –y fuera- de las escuelas

“Obviamente, va a haber que trabajar con los chicos y con el docente por la situación vivida. Más allá de que no haya habido nadie lastimado, hay secuelas emocionales también que tenemos que trabajar tanto con el docente, con los alumnos y con el resto del personal y de los alumnos de la institución”, sostuvo Soria.

“En este caso el protocolo solicita la intervención de la Justicia y de la Policía. El alumno hoy está con un proceso judicial. En la escuela, una vez que ese proceso judicial de alguna manera tenga resolución, nosotros vamos a trabajar con el acuerdo escolar de convivencia que poseen todas las escuelas de la provincia. Es una situación de gravedad, pero en el consejo, que está integrado por el equipo directivo, un papá, un alumno, un preceptor, un secretario, ahí se va a tomar la resolución concreta”, anticipó.

El subjefe de la Policía de la Provincia, comisario general Roque Rodolfo Íñigo, indicó a los medios que el episodio ocurrió alrededor de las 14:30. “Un menor de edad, de 14 años, había llevado un arma de fuego al establecimiento escolar y se produjo un disparo. Gracias a Dios no ha herido a nadie”, explicó.

Según contó, el adolescente reconoció ante los docentes que había llevado el arma desde su domicilio y fue identificado por los efectivos.

La Policía trabaja ahora para establecer cómo se llegó a esta stiuación preocupante. “Estamos en etapa inicial de la investigación para saber cómo llegó a su mano esta arma de fuego, quién sería el titular y todas las demás cuestiones que tienen que ver con el caso”, señaló el comisario.

RM/ML