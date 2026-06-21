Le encontraron drogas y un arsenal de armas a mujer que cumplía prisión domiciliaria con tobillera electrónica

Una persona con tobillera electrónica que estaba cumpliendo una pena de prisión domiciliaria por venta ilegal de estupefacientes fue arrestada y le encontraron armas, dinero en efectivo y drogas luego que sus vecinos denunciaran movimientos extraños en su vivienda, especialmente gente que la visitaba constantemente.

La Justicia advirtió a Cristina Kirchner que nuevos incumplimientos pueden revocar su prisión domiciliaria

Según Clarín, todo sucedió en la localidad de Merlo, donde una mujer llamada Rosa que encabezaba una banda narco fue arrestada juntos a cuatro personas más.

Esto no les gusta a los autoritarios El ejercicio del periodismo profesional y crítico es un pilar fundamental de la democracia. Por eso molesta a quienes creen ser los dueños de la verdad. Hoy más que nunca Suscribite

La Policía Federal, que estuvo a cargo de los allanamientos, declaró que secuestró medio kilo de cocaína, diez kilos de marihuana, y armas de grueso calibre, informó el sitio Primer Plano.

También secuestraron un Volkswagen Fox con pedido de captura que había sido sustraído en San Antonio de Padua el mes pasado y era usado por los narcos.



Cómo fue el operativo

Durante el operativo se realizaron siete allanamientos en paralelo. El procedimiento más importante ocurrió en el barrio Cambacita, ubicado en Pontevedra, donde arrestaron a 5 miembros de la banda narco, 3 hombres y 2 mujeres, que quedaron detenidos, incomunicados y el próximo lunes 22 de junio serán indagados por el fiscal Santiago Marquevich, que está al frente de la Fiscalía de Hurlingham.

Según Clarín, en declaraciones realizadas a medios locales, los vecinos confesaron que “la casa de Rosa” funcionaba como centro de venta y distribución de droga. “Era la proveedora del barrio”, aseguraron. También se realizaron allanamientos en casas ubicados sobre calle Montiel al 500; calle Nahuel Huapi al 700; y calle París al 700.

Los detenidos están imputados por tenencia ilegal de estupefacientes con objetivo de comercialización, tenencia ilegal de armas de fuego y encubrimiento.

La Justicia otorgó prisión domiciliaria a “Pichón” Suárez, condenado en una causa por narcotráfico

En las operaciones participaron miembros de la Delegación Departamental de Investigaciones de Drogas Ilícitas de Morón y de la Secretaría de Seguridad de Merlo.

Al no tratarse de narcomenudeo, de acuerdo al medio antes citado, debió intervenir en la causa la justicia federal de Morón. El juez Juan Manuel Culotta habilitó los allanamientos pedidos por el fiscal Marquevich.