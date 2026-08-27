Una mujer cayó de un quinto piso en un hotel de Mendoza y murió: detuvieron a su pareja

Tamara Daniela Schiaffini, de 31 años, murió durante la madrugada de este jueves tras caer de un quinto piso de un hotel de la Ciudad de Mendoza. Por el hecho, la Justicia activó el protocolo de femicidio y detuvo a su pareja quien se encontraba con ella en la habitación al momento de la caída.

El hecho ocurrió a las 4.30 de la mañana, en el hotel ubicado sobre calle Amigorena, entre avenida San Martín y Primitivo de la Reta, en pleno centro de la Ciudad de Mendoza.

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De acuerdo con las primeras informaciones, la víctima se encontraba alojada en el hotel Aguas del Corral junto a su pareja, Damián Gozzotti. Ambos habían llegado desde territorio bonaerense como turistas. La mujer cayó desde una de las habitaciones del quinto piso y murió como consecuencia del impacto. El hombre de 32 años quedó detenido.

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En su declaración, el sospechoso dijo que ella fue quien saltó por sus propios medios. Declaró que estaba durmiendo cuando la vio a ella junto a la ventana, entró en crisis y trató de detenerla, pero que la mujer igualmente se arrojó. Se supo que habían salido a caminar horas antes de la tragedia, pero se desconoce si mantuvieron algún tipo de discusión, según Clarín.

En estos momentos, personal policial, Policía Científica y autoridades judiciales trabajan en la habitación 502 del hotel para reunir pruebas y reconstruir las últimas horas de Schiaffini. El fiscal de Homicidios Oscar Malla investiga las circunstancias de la muerte y el detenido permanece a disposición de la Justicia mientras se define la situación procesal.

Para no entorpecer la investigación, el tránsito en la zona quedó restringido durante algunas horas. La Policía busca posibles testigos que puedan haber visto u oído algo al momento de la caída.

RM/LT